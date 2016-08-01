Абраменко приніс Україні першу медаль на Олімпіаді в Пекіні
Сьогодні, 14:44
Україна здобула першу медаль на зимовій Олімпіаді у Пекіні. Українець Олександр Абраменко став срібним призером в лижній акробатиці.
Про це повідомляє Українська правда.
Абраменко розпочинав виступ другим, після американця Джастіна Шьонефельда. На суперфінал Абраменко заявив стрибок зі складністю 5.0.
Український фрістайліст ледь не втратив рівновагу під час приземлення, і хоч втримався на ногах, за спробу йому знизили оцінку - до 116.60 балів.
Водночас, суперники Абраменка Пірмін Вернер і Крістофер Лілліс також допустили помилки, тож українець став срібним призером Олімпіади-2022.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Українська правда.
Абраменко розпочинав виступ другим, після американця Джастіна Шьонефельда. На суперфінал Абраменко заявив стрибок зі складністю 5.0.
Український фрістайліст ледь не втратив рівновагу під час приземлення, і хоч втримався на ногах, за спробу йому знизили оцінку - до 116.60 балів.
Водночас, суперники Абраменка Пірмін Вернер і Крістофер Лілліс також допустили помилки, тож українець став срібним призером Олімпіади-2022.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Абраменко приніс Україні першу медаль на Олімпіаді в Пекіні
Сьогодні, 14:44
У Білорусі заявили, що після навчань в країні не залишиться жодної одиниці російської бойової техніки
Сьогодні, 14:13
Опублікували карту сховищ та укриттів на Волині
Сьогодні, 13:35
Медіа