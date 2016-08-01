Абраменко приніс Україні першу медаль на Олімпіаді в Пекіні

Олександр Абраменко став срібним призером в лижній акробатиці.



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Абраменко розпочинав виступ другим, після американця Джастіна Шьонефельда. На суперфінал Абраменко заявив стрибок зі складністю 5.0.



Український фрістайліст ледь не втратив рівновагу під час приземлення, і хоч втримався на ногах, за спробу йому знизили оцінку - до 116.60 балів.



Водночас, суперники Абраменка Пірмін Вернер і Крістофер Лілліс також допустили помилки, тож українець став срібним призером Олімпіади-2022.

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