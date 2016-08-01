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Абраменко приніс Україні першу медаль на Олімпіаді в Пекіні

Абраменко приніс Україні першу медаль на Олімпіаді в Пекіні
Україна здобула першу медаль на зимовій Олімпіаді у Пекіні. Українець Олександр Абраменко став срібним призером в лижній акробатиці.

Про це повідомляє Українська правда.

Абраменко розпочинав виступ другим, після американця Джастіна Шьонефельда. На суперфінал Абраменко заявив стрибок зі складністю 5.0.

Український фрістайліст ледь не втратив рівновагу під час приземлення, і хоч втримався на ногах, за спробу йому знизили оцінку - до 116.60 балів.

Водночас, суперники Абраменка Пірмін Вернер і Крістофер Лілліс також допустили помилки, тож українець став срібним призером Олімпіади-2022.

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Теги: Олімпіада, Пекін, Абраменко, медаль
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