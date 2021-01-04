Студентку з Рівненщини посадили за крадіжку грошей з картки знайомої





Дівчина невеликими сумами переказувала гроші на свою картку або своїм подругам, аж поки нестачі не помітила власниця, пише



Прикметно, що у цей же період часу студентці оголосили вирок за скоєння інших злочинів, але вона отримала умовне покарання. Цього разу суд відправив крадійку в колонію на два з половиною роки.



У лютому 2021 року учениця Корецького вищого професійного училища Інна Дулевич одержала судимість за крадіжку та шахрайство. Зваживши на обставини, в тому числі й на те, що дівчина має малолітню дитину, суд дав їй умовне покарання. За кілька днів до оголошення вироку за попередню крадіжку дівчина скористалася карткою співмешканки свого дідуся, до телефону якого вона була прив’язана, й переказала на свій рахунок 500 грн. Власниця картки нічого не помітила, адже вони мешкали разом, і картку у неї ніхто не викрадав. Через кілька годин зловмисниця переказала собі ще 500 грн. Так робила кілька разів, іноді переказуючи кошти своїм друзям з проханням повернути готівкою.



У квітні того ж року власниця картки помітила зникнення 4530 грн і заявила про це. Швидко з’ясувалося, куди поділися гроші. На суді Інна Дулевич розповіла, що мешкає разом з дідусем, його співмешканкою та своєю 4-річною донькою. Навчається на кухаря в училищі, заробітку не має, тому вирішила переказати собі гроші з чужої картки. Потерпіла підтвердила обставини на суді, але цивільний позов не заявляла.



У лютому суддя Корецького райсуду Євген Кулик засудив Інну Дулевич до двох з половиною років позбавлення волі, приєднавши невідбуту частину покарання за попереднім вироком. Засуджену взяли під варту у залі суду одразу після оголошення вироку й помістили в СІЗО. Вирок ще може бути оскаржений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ученицю Корецького вищого професійного училища Рівненської області засудили до реального терміну ув’язнення за крадіжку 4,5 тис. грн з банківської картки цивільної дружини дідуся.Дівчина невеликими сумами переказувала гроші на свою картку або своїм подругам, аж поки нестачі не помітила власниця, пише zaxid.net Прикметно, що у цей же період часу студентці оголосили вирок за скоєння інших злочинів, але вона отримала умовне покарання. Цього разу суд відправив крадійку в колонію на два з половиною роки.У лютому 2021 року учениця Корецького вищого професійного училищаодержала судимість за крадіжку та шахрайство. Зваживши на обставини, в тому числі й на те, що дівчина має малолітню дитину, суд дав їй умовне покарання. За кілька днів до оголошення вироку за попередню крадіжку дівчина скористалася карткою співмешканки свого дідуся, до телефону якого вона була прив’язана, й переказала на свій рахунок 500 грн. Власниця картки нічого не помітила, адже вони мешкали разом, і картку у неї ніхто не викрадав. Через кілька годин зловмисниця переказала собі ще 500 грн. Так робила кілька разів, іноді переказуючи кошти своїм друзям з проханням повернути готівкою.У квітні того ж року власниця картки помітила зникнення 4530 грн і заявила про це. Швидко з’ясувалося, куди поділися гроші. На суді Інна Дулевич розповіла, що мешкає разом з дідусем, його співмешканкою та своєю 4-річною донькою. Навчається на кухаря в училищі, заробітку не має, тому вирішила переказати собі гроші з чужої картки. Потерпіла підтвердила обставини на суді, але цивільний позов не заявляла.У лютому суддя Корецького райсудузасудив Інну Дулевич до двох з половиною років позбавлення волі, приєднавши невідбуту частину покарання за попереднім вироком. Засуджену взяли під варту у залі суду одразу після оголошення вироку й помістили в СІЗО. Вирок ще може бути оскаржений.

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