вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Студентку з Рівненщини посадили за крадіжку грошей з картки знайомої

Студентку з Рівненщини посадили за крадіжку грошей з картки знайомої
Ученицю Корецького вищого професійного училища Рівненської області засудили до реального терміну ув’язнення за крадіжку 4,5 тис. грн з банківської картки цивільної дружини дідуся.

Дівчина невеликими сумами переказувала гроші на свою картку або своїм подругам, аж поки нестачі не помітила власниця, пише zaxid.net.

Прикметно, що у цей же період часу студентці оголосили вирок за скоєння інших злочинів, але вона отримала умовне покарання. Цього разу суд відправив крадійку в колонію на два з половиною роки.

У лютому 2021 року учениця Корецького вищого професійного училища Інна Дулевич одержала судимість за крадіжку та шахрайство. Зваживши на обставини, в тому числі й на те, що дівчина має малолітню дитину, суд дав їй умовне покарання. За кілька днів до оголошення вироку за попередню крадіжку дівчина скористалася карткою співмешканки свого дідуся, до телефону якого вона була прив’язана, й переказала на свій рахунок 500 грн. Власниця картки нічого не помітила, адже вони мешкали разом, і картку у неї ніхто не викрадав. Через кілька годин зловмисниця переказала собі ще 500 грн. Так робила кілька разів, іноді переказуючи кошти своїм друзям з проханням повернути готівкою.

У квітні того ж року власниця картки помітила зникнення 4530 грн і заявила про це. Швидко з’ясувалося, куди поділися гроші. На суді Інна Дулевич розповіла, що мешкає разом з дідусем, його співмешканкою та своєю 4-річною донькою. Навчається на кухаря в училищі, заробітку не має, тому вирішила переказати собі гроші з чужої картки. Потерпіла підтвердила обставини на суді, але цивільний позов не заявляла.

У лютому суддя Корецького райсуду Євген Кулик засудив Інну Дулевич до двох з половиною років позбавлення волі, приєднавши невідбуту частину покарання за попереднім вироком. Засуджену взяли під варту у залі суду одразу після оголошення вироку й помістили в СІЗО. Вирок ще може бути оскаржений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівненщина, крадіжка, картка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
День єднання: Погуляйко вперше з 2020 року повернувся на сесію Волиньради
Сьогодні, 15:30
Луцьк патрулюють додаткові наряди спецпідрозділів поліції. ФОТО
Сьогодні, 15:21
Студентку з Рівненщини посадили за крадіжку грошей з картки знайомої
Сьогодні, 15:05
Абраменко приніс Україні першу медаль на Олімпіаді в Пекіні
Сьогодні, 14:44
У Білорусі заявили, що після навчань в країні не залишиться жодної одиниці російської бойової техніки
Сьогодні, 14:13
Схожі новини
На Волині молодик підібрав загублену картку і розраховувався нею у магазинах На Волині молодик підібрав загублену картку і розраховувався нею у магазинах
04 січень, 2021, 11:23
Двоє рідних братів з Рівненщини викрали автомобіль на Волині Двоє рідних братів з Рівненщини викрали автомобіль на Волині
01 грудень, 2020, 11:36
Волинянин поцупив у роздягальні шахти телефон і зняв з чужої картки чималу суму грошей Волинянин поцупив у роздягальні шахти телефон і зняв з чужої картки чималу суму грошей
19 листопад, 2020, 14:32
Уродженець Рівненщини вкрав у компанії Microsoft 10 мільйонів доларів Уродженець Рівненщини вкрав у компанії Microsoft 10 мільйонів доларів
12 листопад, 2020, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька — ДТП за участю маршрутки і тролейбуса. ФОТО
Сьогодні, 16:13
 0
У Луцьку п'яний водій ВАЗ пропонував патрульним 100 доларів хабара
Сьогодні, 16:06
 0
Alina Pash відмовилася від участі у «Євробаченні-2022»
Сьогодні, 15:36
 0
День єднання: Погуляйко вперше з 2020 року повернувся на сесію Волиньради
Сьогодні, 15:30
 0
Луцьк патрулюють додаткові наряди спецпідрозділів поліції. ФОТО
Сьогодні, 15:21
 0
Медіа
відео
1/8