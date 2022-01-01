вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьк патрулюють додаткові наряди спецпідрозділів поліції. ФОТО

Луцьк патрулюють додаткові наряди спецпідрозділів поліції. ФОТО
Сьогодні, 16 лютого, для забезпечення публічної безпеки та порядку на вулицях Луцька вийшли додаткові наряди спецпідрозділів поліції.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Також поліцейські разом з представниками всіх громадських формувань несуть службу в максимальній наближеності до об’єктів критичної інфраструктури.

Їхня мета - оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян і установ. Посилений режим поліції - це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність.

Нагадаємо, починаючи з 14 лютого правоохоронці посилили активну присутність на вулицях для забезпечення безпеки громадян.

«Добропорядним людям нема за що хвилюватись, всі ці заходи – задля їхньої безпеки», - наголосив очільник поліції Волині Юрій Крошко.

Так, щодоби до забезпечення публічної безпеки і порядку залучається понад 300 поліцейських у складі майже 150 нарядів. Це поліцейські офіцери громад, дільничні, групи реагування патрульної поліції, управління патрульної поліції, рота поліції особливого призначення, рота «Світязь» та інші.
Луцьк патрулюють додаткові наряди спецпідрозділів поліції. ФОТО
Луцьк патрулюють додаткові наряди спецпідрозділів поліції. ФОТО
Луцьк патрулюють додаткові наряди спецпідрозділів поліції. ФОТО
Луцьк патрулюють додаткові наряди спецпідрозділів поліції. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Alina Pash відмовилася від участі у «Євробаченні-2022»
Сьогодні, 15:36
День єднання: Погуляйко вперше з 2020 року повернувся на сесію Волиньради
Сьогодні, 15:30
Луцьк патрулюють додаткові наряди спецпідрозділів поліції. ФОТО
Сьогодні, 15:21
Студентку з Рівненщини посадили за крадіжку грошей з картки знайомої
Сьогодні, 15:05
Абраменко приніс Україні першу медаль на Олімпіаді в Пекіні
Сьогодні, 14:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скрипковий майстер: волинянин усе життя реставрував та майстрував музичний інструмент. ВІДЕО
Сьогодні, 16:35
 0
У центрі Луцька — ДТП за участю маршрутки і тролейбуса. ФОТО
Сьогодні, 16:13
 0
У Луцьку п'яний водій ВАЗ пропонував патрульним 100 доларів хабара
Сьогодні, 16:06
 0
Alina Pash відмовилася від участі у «Євробаченні-2022»
Сьогодні, 15:36
 0
День єднання: Погуляйко вперше з 2020 року повернувся на сесію Волиньради
Сьогодні, 15:30
 0
Медіа
відео
1/8