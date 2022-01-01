Луцьк патрулюють додаткові наряди спецпідрозділів поліції. ФОТО





Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.



Також поліцейські разом з представниками всіх громадських формувань несуть службу в максимальній наближеності до об’єктів критичної інфраструктури.



Їхня мета - оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян і установ. Посилений режим поліції - це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність.



Нагадаємо, починаючи з 14 лютого правоохоронці



«Добропорядним людям нема за що хвилюватись, всі ці заходи – задля їхньої безпеки», - наголосив очільник поліції Волині Юрій Крошко.



Так, щодоби до забезпечення публічної безпеки і порядку залучається понад 300 поліцейських у складі майже 150 нарядів. Це поліцейські офіцери громад, дільничні, групи реагування патрульної поліції, управління патрульної поліції, рота поліції особливого призначення, рота «Світязь» та інші.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 16 лютого, для забезпечення публічної безпеки та порядку на вулицях Луцька вийшли додаткові наряди спецпідрозділів поліції.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.Також поліцейські разом з представниками всіх громадських формувань несуть службу в максимальній наближеності до об’єктів критичної інфраструктури.Їхня мета - оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян і установ. Посилений режим поліції - це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність.Нагадаємо, починаючи з 14 лютого правоохоронці посилили активну присутність на вулицях для забезпечення безпеки громадян. «Добропорядним людям нема за що хвилюватись, всі ці заходи – задля їхньої безпеки», - наголосив очільник поліції Волині Юрій Крошко.Так, щодоби до забезпечення публічної безпеки і порядку залучається понад 300 поліцейських у складі майже 150 нарядів. Це поліцейські офіцери громад, дільничні, групи реагування патрульної поліції, управління патрульної поліції, рота поліції особливого призначення, рота «Світязь» та інші.

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