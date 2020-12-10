День єднання: Погуляйко вперше з 2020 року повернувся на сесію Волиньради
Сьогодні, 15:30
Після скандалу у Волиньраді, який стався ще у грудні 2020 року, голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко вперше повернувся у президію під час проведення сесії.
«Примирення» відбулося символічно у День єднання сьогодні, 16 лютого.
Перед початком сесії голова Волиньради Григорій Недопад дав слово Юрію Погуляйку.
Він привітав волинян зі святом, а також вибачився за свою поведінку під час сесії, під час якої депутати висловлювали йому недовіру. Тоді Погуляйко емоційно висловився, а після цього перестав ходити на сесійні засідання.
«Минулого разу на сесії 10 грудня 2020 року я погарячкував. Вибачте, якщо моя поведінка та слова тоді когось образили. Як і тоді, так і зараз я переконаний, що у нас немає Сходу і Заходу. У нас – єдина Україна», - сказав Погуляйко.
Після цього Григорій Недопад запросив його повернутися у президію й разом з депутатами він виконав Гімн України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
«Примирення» відбулося символічно у День єднання сьогодні, 16 лютого.
Перед початком сесії голова Волиньради Григорій Недопад дав слово Юрію Погуляйку.
Він привітав волинян зі святом, а також вибачився за свою поведінку під час сесії, під час якої депутати висловлювали йому недовіру. Тоді Погуляйко емоційно висловився, а після цього перестав ходити на сесійні засідання.
«Минулого разу на сесії 10 грудня 2020 року я погарячкував. Вибачте, якщо моя поведінка та слова тоді когось образили. Як і тоді, так і зараз я переконаний, що у нас немає Сходу і Заходу. У нас – єдина Україна», - сказав Погуляйко.
Після цього Григорій Недопад запросив його повернутися у президію й разом з депутатами він виконав Гімн України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Alina Pash відмовилася від участі у «Євробаченні-2022»
Сьогодні, 15:36
День єднання: Погуляйко вперше з 2020 року повернувся на сесію Волиньради
Сьогодні, 15:30
Луцьк патрулюють додаткові наряди спецпідрозділів поліції. ФОТО
Сьогодні, 15:21
Медіа