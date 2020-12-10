День єднання: Погуляйко вперше з 2020 року повернувся на сесію Волиньради

Юрій Погуляйко вперше повернувся у президію під час проведення сесії.



«Примирення» відбулося символічно у День єднання сьогодні, 16 лютого.



Перед початком сесії голова Волиньради Григорій Недопад дав слово Юрію Погуляйку.



Він привітав волинян зі святом, а також вибачився за свою поведінку під час сесії, під час якої депутати



«Минулого разу на сесії 10 грудня 2020 року я погарячкував. Вибачте, якщо моя поведінка та слова тоді когось образили. Як і тоді, так і зараз я переконаний, що у нас немає Сходу і Заходу. У нас – єдина Україна», - сказав Погуляйко.



Після цього Григорій Недопад запросив його повернутися у президію й разом з депутатами він виконав Гімн України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після скандалу у Волиньраді, який стався ще у грудні 2020 року, голова Волинської облдержадміністраціївперше повернувся у президію під час проведення сесії.«Примирення» відбулося символічно у День єднання сьогодні, 16 лютого.Перед початком сесії голова Волиньрадидав слово Юрію Погуляйку.Він привітав волинян зі святом, а також вибачився за свою поведінку під час сесії, під час якої депутати висловлювали йому недовіру . Тоді Погуляйко емоційно висловився, а після цього перестав ходити на сесійні засідання.«Минулого разу на сесії 10 грудня 2020 року я погарячкував. Вибачте, якщо моя поведінка та слова тоді когось образили. Як і тоді, так і зараз я переконаний, що у нас немає Сходу і Заходу. У нас – єдина Україна», - сказав Погуляйко.Після цього Григорій Недопад запросив його повернутися у президію й разом з депутатами він виконав Гімн України.

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