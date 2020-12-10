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День єднання: Погуляйко вперше з 2020 року повернувся на сесію Волиньради

День єднання: Погуляйко вперше з 2020 року повернувся на сесію Волиньради
Після скандалу у Волиньраді, який стався ще у грудні 2020 року, голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко вперше повернувся у президію під час проведення сесії.

«Примирення» відбулося символічно у День єднання сьогодні, 16 лютого.

Перед початком сесії голова Волиньради Григорій Недопад дав слово Юрію Погуляйку.

Він привітав волинян зі святом, а також вибачився за свою поведінку під час сесії, під час якої депутати висловлювали йому недовіру. Тоді Погуляйко емоційно висловився, а після цього перестав ходити на сесійні засідання.

«Минулого разу на сесії 10 грудня 2020 року я погарячкував. Вибачте, якщо моя поведінка та слова тоді когось образили. Як і тоді, так і зараз я переконаний, що у нас немає Сходу і Заходу. У нас – єдина Україна», - сказав Погуляйко.

Після цього Григорій Недопад запросив його повернутися у президію й разом з депутатами він виконав Гімн України.
День єднання: Погуляйко вперше з 2020 року повернувся на сесію Волиньради

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Теги: Погуляйко, Волиньрада
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