Alina Pash відмовилася від участі у «Євробаченні-2022»

Alina Pash знімає свою кандидатуру з участі у Євробаченні.



Про це вона написала у своєму



"Я громадянка України, Я дотримуюсь законів України, стараюсь нести традиції та цінності України в світ. У що вилилась ця історія - це зовсім не те, що Я закладала у свою пісню. Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж; погрозам", - пояснила співачка і додала, що більше не хоче бути у цій "брудній історії".



"З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль", – додала Паш.

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Нагадаємо, 12 лютого, під час фіналу нацвідбору на "Євробачення-2022" Kalush Orchestra посів друге місце отримавши на один бал менше.



Після оголошення переможця



Згодом громадський діяч Сергій Стерненко з власних джерел дізнався, що співачка Аліна Паш у 2015 році відвідувала окупований півострів зі сторони РФ, що сама виконавиця спростовувала.



Державна прикордонна служба України все ж



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. знімає свою кандидатуру з участі у Євробаченні.Про це вона написала у своєму Instagram. "Я громадянка України, Я дотримуюсь законів України, стараюсь нести традиції та цінності України в світ. У що вилилась ця історія - це зовсім не те, що Я закладала у свою пісню. Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж; погрозам", - пояснила співачка і додала, що більше не хоче бути у цій "брудній історії"."З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль", – додала Паш.Нагадаємо, 12 лютого, під час фіналу нацвідбору на "Євробачення-2022" визначився учасник , який цьогоріч представить Україну на міжнародному музичному конкурсі. Ним стала Alina Pash, а гуртпосів друге місце отримавши на один бал менше.Після оголошення переможця учасники Kalush заявили про фальсифікації Згодом громадський діячз власних джерел дізнався, що співачка Аліна Паш у 2015 році відвідувала окупований півострів зі сторони РФ, що сама виконавиця спростовувала.Державна прикордонна служба України все ж підтвердила , що переможниця національного відбору на Євробачення 2022 Alina Pash підробила довідку про перетин кримського кордону з боку України.

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