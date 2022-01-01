вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Alina Pash відмовилася від участі у «Євробаченні-2022»

Alina Pash відмовилася від участі у «Євробаченні-2022»
Alina Pash знімає свою кандидатуру з участі у Євробаченні.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Я громадянка України, Я дотримуюсь законів України, стараюсь нести традиції та цінності України в світ. У що вилилась ця історія - це зовсім не те, що Я закладала у свою пісню. Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж; погрозам", - пояснила співачка і додала, що більше не хоче бути у цій "брудній історії".

"З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль", – додала Паш.

Нагадаємо, 12 лютого, під час фіналу нацвідбору на "Євробачення-2022" визначився учасник, який цьогоріч представить Україну на міжнародному музичному конкурсі. Ним стала Alina Pash, а гурт Kalush Orchestra посів друге місце отримавши на один бал менше.

Після оголошення переможця учасники Kalush заявили про фальсифікації.

Згодом громадський діяч Сергій Стерненко з власних джерел дізнався, що співачка Аліна Паш у 2015 році відвідувала окупований півострів зі сторони РФ, що сама виконавиця спростовувала.

Державна прикордонна служба України все ж підтвердила, що переможниця національного відбору на Євробачення 2022 Alina Pash підробила довідку про перетин кримського кордону з боку України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Аліна Паш, Євробачення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Як це по українськи, хейтити своїх же. Дякуємо Серненку!!!
Відповісти
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька — ДТП за участю маршрутки і тролейбуса. ФОТО
Сьогодні, 16:13
У Луцьку п'яний водій ВАЗ пропонував патрульним 100 доларів хабара
Сьогодні, 16:06
Alina Pash відмовилася від участі у «Євробаченні-2022»
Сьогодні, 15:36
День єднання: Погуляйко вперше з 2020 року повернувся на сесію Волиньради
Сьогодні, 15:30
Луцьк патрулюють додаткові наряди спецпідрозділів поліції. ФОТО
Сьогодні, 15:21
Схожі новини
Alina Pash підробила довідку про поїздку у Крим Alina Pash підробила довідку про поїздку у Крим
15 лютий, 16:40
Стало відомо хто представлятиме Україну на «Євробаченні-2022». ВІДЕО Стало відомо хто представлятиме Україну на «Євробаченні-2022». ВІДЕО
12 лютий, 23:00
Нацвідбір на Євробачення: гурт Kalush звинуватив організаторів у фальсифікації Нацвідбір на Євробачення: гурт Kalush звинуватив організаторів у фальсифікації
13 лютий, 10:13
Троє волинян можуть представляти Україну на Євробаченні-2022, вже презентували кліп. ВІДЕО Троє волинян можуть представляти Україну на Євробаченні-2022, вже презентували кліп. ВІДЕО
08 лютий, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька — ДТП за участю маршрутки і тролейбуса. ФОТО
Сьогодні, 16:13
 0
У Луцьку п'яний водій ВАЗ пропонував патрульним 100 доларів хабара
Сьогодні, 16:06
 0
Alina Pash відмовилася від участі у «Євробаченні-2022»
Сьогодні, 15:36
 0
День єднання: Погуляйко вперше з 2020 року повернувся на сесію Волиньради
Сьогодні, 15:30
 0
Луцьк патрулюють додаткові наряди спецпідрозділів поліції. ФОТО
Сьогодні, 15:21
 0
Медіа
відео
1/8