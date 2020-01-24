У Луцьку п'яний водій ВАЗ пропонував патрульним 100 доларів хабара

Сьогодні, 16 лютого, близько 6-ї години ранку, під час патрулювання вулицею Карбишева, що у Луцьку, поліцейські виявили автомобіль ВАЗ, водій якого порушив ПДР.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Під час спілкування з 35-річним керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння у медичному закладі.Результат — 1,86 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.Під час складання адміністративного матеріалу, кермувальник неодноразово пропонував патрульним неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів за непритягнення його до відповідальності.Чоловіка неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за такі дії, однак він не реагував, тож на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.