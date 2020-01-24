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У Луцьку п'яний водій ВАЗ пропонував патрульним 100 доларів хабара

У Луцьку п'яний водій ВАЗ пропонував патрульним 100 доларів хабара
Сьогодні, 16 лютого, близько 6-ї години ранку, під час патрулювання вулицею Карбишева, що у Луцьку, поліцейські виявили автомобіль ВАЗ, водій якого порушив ПДР.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Під час спілкування з 35-річним керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння у медичному закладі.

Результат — 1,86 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.

Під час складання адміністративного матеріалу, кермувальник неодноразово пропонував патрульним неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів за непритягнення його до відповідальності.

Чоловіка неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за такі дії, однак він не реагував, тож на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.

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Теги: патрульний, водій, Луцьк, хабар
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