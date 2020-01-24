У Луцьку п'яний водій ВАЗ пропонував патрульним 100 доларів хабара
Сьогодні, 16:06
Сьогодні, 16 лютого, близько 6-ї години ранку, під час патрулювання вулицею Карбишева, що у Луцьку, поліцейські виявили автомобіль ВАЗ, водій якого порушив ПДР.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з 35-річним керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння у медичному закладі.
Результат — 1,86 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.
Під час складання адміністративного матеріалу, кермувальник неодноразово пропонував патрульним неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів за непритягнення його до відповідальності.
Чоловіка неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за такі дії, однак він не реагував, тож на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з 35-річним керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння у медичному закладі.
Результат — 1,86 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.
Під час складання адміністративного матеріалу, кермувальник неодноразово пропонував патрульним неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів за непритягнення його до відповідальності.
Чоловіка неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за такі дії, однак він не реагував, тож на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скрипковий майстер: волинянин усе життя реставрував та майстрував музичний інструмент. ВІДЕО
Сьогодні, 16:35
У центрі Луцька — ДТП за участю маршрутки і тролейбуса. ФОТО
Сьогодні, 16:13
У Луцьку п'яний водій ВАЗ пропонував патрульним 100 доларів хабара
Сьогодні, 16:06
Alina Pash відмовилася від участі у «Євробаченні-2022»
Сьогодні, 15:36
Медіа