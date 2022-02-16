Туристи можуть придбати квитки в космос: озвучили вартість

Річарду Бренсону почала продаж квитків на політ у космос.



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Планують відправити в космос тисячу осіб. Запуск ракет буде здійснюватися з космодрому Америка в Нью-Мексико.



Ми плануємо залучити своїх перших 1000 клієнтів до початку комерційного обслуговування в кінці цього року, що забезпечить неймовірно міцну основу, оскільки ми починаємо регулярні операції і розширюємо наш флот», - сказано у повідомленні.



Вартість квитка становить 450 тисяч доларів. Протягом декількох днів туристи будуть жити в спеціальних приміщеннях і проходити тренування перед польотом.

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