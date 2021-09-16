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На заході України оголосили жовтий рівень небезпеки

На заході України оголосили жовтий рівень небезпеки
17 лютого вночі у західній частині, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинсьеій області.

Додають, що це І рівень небезпеки - жовтий.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології у Луцьку буде хмарно, місцями дощитиме, температура повітря вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла.

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Теги: жовтий ріень, Захід, ДСНС, дощі, погода
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