На заході України оголосили жовтий рівень небезпеки
Сьогодні, 17:44
17 лютого вночі у західній частині, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинсьеій області.
Додають, що це І рівень небезпеки - жовтий.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології у Луцьку буде хмарно, місцями дощитиме, температура повітря вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла.
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Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинсьеій області.
Додають, що це І рівень небезпеки - жовтий.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології у Луцьку буде хмарно, місцями дощитиме, температура повітря вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла.
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