На заході України оголосили жовтий рівень небезпеки





Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинсьеій області.



Додають, що це І рівень небезпеки - жовтий.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології у Луцьку буде хмарно, місцями дощитиме, температура повітря вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 лютого вночі у західній частині, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинсьеій області.Додають, що це І рівень небезпеки - жовтий.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології у Луцьку буде хмарно, місцями дощитиме, температура повітря вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію