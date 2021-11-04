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На Волині з кладовища вкрали мідний пам'ятник

На Волині з кладовища вкрали мідний пам'ятник
У Володимирі з Ладомирського кладовища невідомі вкрали погруддя члена КПЗУ Антона Стемковського. Пошкоджений пам'ятник помітила літня жінка, яка прийшла прибирати могили своїх родичів. Наразі поліція встановлює осіб, причетних до крадіжки.

У коментарі ZAXID.NET в пресслужбі поліції підтвердили, що такий виклик був. Про крадіжку заявила онука Антона Стемковського. Наразі справу кваліфікують за ч.1 ст. 185 ККУ (крадіжка), причетних до викрадення погруддя шукають правоохоронці.

Зазначимо, що Антон Стемковський народився в 1906 році. Був членом КПЗУ (Комуністичної партії Західної України), головою Зарічанської сільської ради. Загинув у віці 38 років у 1944 році.

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Теги: Володимир, кладовище, пам'ятник
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