На Волині з кладовища вкрали мідний пам'ятник





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Зазначимо, що Антон Стемковський народився в 1906 році. Був членом КПЗУ (Комуністичної партії Західної України), головою Зарічанської сільської ради. Загинув у віці 38 років у 1944 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі з Ладомирського кладовища невідомі вкрали погруддя члена КПЗУ Антона Стемковського. Пошкоджений пам'ятник помітила літня жінка, яка прийшла прибирати могили своїх родичів. Наразі поліція встановлює осіб, причетних до крадіжки.У коментарі ZAXID.NET в пресслужбі поліції підтвердили, що такий виклик був. Про крадіжку заявила онука Антона Стемковського. Наразі справу кваліфікують за ч.1 ст. 185 ККУ (крадіжка), причетних до викрадення погруддя шукають правоохоронці.Зазначимо, що Антон Стемковський народився в 1906 році. Був членом КПЗУ (Комуністичної партії Західної України), головою Зарічанської сільської ради. Загинув у віці 38 років у 1944 році.

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