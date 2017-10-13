Угорщина готова прийняти біженців із України у разі нападу РФ





Про це заявив голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергель Гуляш, повідомляє



За його словами, Угорщина зацікавлена в тому, щоб уникнути повномасштабної війни Росії проти України.



"Правила надання притулку ясні, перша безпечна країна має надати притулок", - заявив Гуляш.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За потреби Угорщина може подбати про десятки тисяч потенційних біженців з України у разі військового вторгнення РФ.Про це заявив голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини, повідомляє Reuters. За його словами, Угорщина зацікавлена в тому, щоб уникнути повномасштабної війни Росії проти України."Правила надання притулку ясні, перша безпечна країна має надати притулок", - заявив Гуляш.

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