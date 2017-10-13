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Угорщина готова прийняти біженців із України у разі нападу РФ

Угорщина готова прийняти біженців із України у разі нападу РФ
За потреби Угорщина може подбати про десятки тисяч потенційних біженців з України у разі військового вторгнення РФ.

Про це заявив голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергель Гуляш, повідомляє Reuters.

За його словами, Угорщина зацікавлена в тому, щоб уникнути повномасштабної війни Росії проти України.

"Правила надання притулку ясні, перша безпечна країна має надати притулок", - заявив Гуляш.

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Теги: Угорщина, біженці, Україна, Росія
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