Угорщина готова прийняти біженців із України у разі нападу РФ
Сьогодні, 03:43
За потреби Угорщина може подбати про десятки тисяч потенційних біженців з України у разі військового вторгнення РФ.
Про це заявив голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергель Гуляш, повідомляє Reuters.
За його словами, Угорщина зацікавлена в тому, щоб уникнути повномасштабної війни Росії проти України.
"Правила надання притулку ясні, перша безпечна країна має надати притулок", - заявив Гуляш.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заявив голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергель Гуляш, повідомляє Reuters.
За його словами, Угорщина зацікавлена в тому, щоб уникнути повномасштабної війни Росії проти України.
"Правила надання притулку ясні, перша безпечна країна має надати притулок", - заявив Гуляш.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Угорщина готова прийняти біженців із України у разі нападу РФ
Сьогодні, 03:43
Вакцина проти COVID-19 під час вагітності захищає новонароджених
Сьогодні, 02:39
Туристи можуть придбати квитки в космос: озвучили вартість
Сьогодні, 01:21
17 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку водій «Lexus» в'їхав у припарковані авто. ФОТО
16 лютий, 23:26
Медіа