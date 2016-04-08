«ПриватБанк» та «Ощадбанк» повністю відновили роботу після кібератаки





Про це під час спільного брифінгу Мінцифри, СБУ, Держспецзв’язку, кіберполіції, РНБО та НБУ сказав директор Департаменту безпеки Національного банку України Ігор Коновалов, передає



За його словами, не дивлячись на те, що DDoS-атака продовжується, всі системи "Ощадбанку" і "ПриватБанку" працюють в штатному режимі.



"Що стосується вчорашнього дня, то були здійснені таргетовані атаки на "Ощадбанк" і "ПриватБанк" на системи мобільного банкінгу. Ввечері після 18:00 частково сервіси були відновленні. Зранку DDoS атака продовжилась, але банки вже були до цього готові, і станом на 12 годину "ПриватБанк" відновився повністю, а "Ощадбанк" відновився близько пів години тому", – сказав Коновалов.



Він наголосив, що жодних втрат грошових коштів клієнтів не відбулося.



Нагадаємо, 15 лютого було скоєно масштабну DDoS-атаку на майже всі українські банки, "Дію" та низку держсайтів, зокрема – Міністерства оборони та Збройних сил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 16 лютого всі вебресурси "Приватбанку" та "Ощадбанку" відновили.Про це під час спільного брифінгу Мінцифри, СБУ, Держспецзв’язку, кіберполіції, РНБО та НБУ сказав директор Департаменту безпеки Національного банку України, передає ТСН. За його словами, не дивлячись на те, що DDoS-атака продовжується, всі системи "Ощадбанку" і "ПриватБанку" працюють в штатному режимі."Що стосується вчорашнього дня, то були здійснені таргетовані атаки на "Ощадбанк" і "ПриватБанк" на системи мобільного банкінгу. Ввечері після 18:00 частково сервіси були відновленні. Зранку DDoS атака продовжилась, але банки вже були до цього готові, і станом на 12 годину "ПриватБанк" відновився повністю, а "Ощадбанк" відновився близько пів години тому", – сказав Коновалов.Він наголосив, що жодних втрат грошових коштів клієнтів не відбулося., 15 лютого було скоєно масштабну DDoS-атаку на майже всі українські банки, "Дію" та низку держсайтів, зокрема – Міністерства оборони та Збройних сил.

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