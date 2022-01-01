ТОП 10 фіч нового MacBook Pro 16 2021*





Сьогодні розглянемо 10 основних позитивних сторін нового



1. Дизайн

Першою відмінністю нового ноутбука Apple є оновлений дизайн, з прямими кутами, які нагадують сучасні iPad і iPhone.



2. Чіп Apple M1 Max

MacBook Pro 16 2021 працює на базі нового чіпа виробництва Apple M1 Max. Він має велику потужність і дозволяє новому MacBook з легкістю справлятися зі складними завданнями, такими як обробка відео 8к, не поступаючись просунутим стаціонарним робочим станціям.



3. Кастомізація

Тепер Apple дозволяє покупцям конфігурувати свій MacBook 16 Pro. Ви можете підібрати кількість оперативної пам'яті та накопичувача згідно з вашими потребами.



4. Дисплей

Завдяки оновленій апаратній складовій, також вдалося покращити і дисплей. Тепер це Liquid Retina XDR з постійною яскравістю 1000 ниток і дивовижною передачею кольорів. Також дисплей підтримує технологію Apple ProMotion. Вона здатна автоматично підлаштовувати частоту оновлення екрану під рух контенту, що відображається на ньому, аж до 120 Гц.



5. Нова камера

MacBook 16 нарешті отримав нову камеру FaceTime HD 1080p. Також на ньому встановлена аудіосистема Hi-Fi із шести динаміків та система мікрофонів студійного рівня.



6. Порти

Apple нарешті прислухалися до користувачів та повернули Pro багато портів, які будуть корисні при роботі. Ви отримуєте три порти Thunderbolt 4, слот для карток SDXC і порт HDMI. Тепер для підключення периферійних пристроїв та швидкої передачі хаби більше не знадобляться.



7. MagSafe 3

Ще повернувся MagSafe. Роз'єм миттєво примагнічується і допомагає заряджати MacBook Pro швидше, ніж будь-коли. Також він миттєво від'єднається від ноутбука, якщо ви спіткнетеся через провід, що дозволить уберегти ноутбук від падіння зі столу або пошкодження роз'єму.



8. Клавіатура

Клавіатура нового ноутбука від Apple — це Magic Keyboard з Touch ID, який дозволяє швидко та безпечно входити до облікових записів.





9. MacOS Monterey

В ОС від Apple є всі нові потужні функції для творчості, спілкування та роботи, що дозволяє користувачеві поринути в унікальну екосистему додатків та гаджетів Apple.



Система також підтримує безліч сторонніх програм, які будуть корисні творчим особистостям.



10. Час автономної роботи

Створюючи нові ноутбуки на базі власних апаратних та програмних складових, фахівці з Купертіно отримали неймовірні можливості оптимізації гаджета. Так, вони створили нові MacBook Pro 16 енергоефективними, і ви зможете користуватися ноутбуком довше будь-де, адже батарея триматиме до 21 години роботи без підзарядки.



Це при тому, що ноутбук не обмежуватиме своїх потужностей для збереження заряду, надаючи користувачеві максимальну продуктивність як при заряді від лінії електропередач, так і під час автономної роботи.



Повернувшись до витоків, Apple знову вдалося створити класний ноутбук, який, ймовірно, націлений на вужчу аудиторію, ніж популярний Air, але цілком виправдовує свою назву.



Apple MacBook Pro 16 2021 — це справді гаджет, створений професіоналами для професіоналів.

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