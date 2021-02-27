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Заступника голови Ковельської РДА відсторонили від роботи і взяли під домашній арешт

Заступника голови Ковельської РДА відсторонили від роботи і взяли під домашній арешт
Заступнику голови Ковельської РДА Дмитру Красносельському, якого затримали на хабарі, обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Рішення прийняв Луцький міськрайонний суд сьогодні, 16 лютого. Також суд ухвалив клопотання про відсторонення Дмитра Красносельського від посади строком на 2 місяці.

Прокуратура оскаржить рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту і наполягатиме на взятті підозрюваного під варту.

Нагадаємо, посадовець Ковельської РДА за сприяння у наданні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу отримав від керівника одного із підприємств неправомірну вигоду – 4 тисяч доларів США.

15 лютого слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

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Теги: Ковель, РДА, заступник, затримання, хабар, арешт, суд
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