Заступника голови Ковельської РДА відсторонили від роботи і взяли під домашній арешт

Дмитру Красносельському, якого затримали на хабарі, обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі прокуратури області.



Рішення прийняв Луцький міськрайонний суд сьогодні, 16 лютого. Також суд ухвалив клопотання про відсторонення Дмитра Красносельського від посади строком на 2 місяці.



Прокуратура оскаржить рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту і наполягатиме на взятті підозрюваного під варту.







15 лютого слідчі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступнику голови Ковельської РДА, якого затримали на хабарі, обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.Про цеповідомили у пресслужбі прокуратури області.Рішення прийняв Луцький міськрайонний суд сьогодні, 16 лютого. Також суд ухвалив клопотання про відсторонення Дмитра Красносельського від посади строком на 2 місяці.Прокуратура оскаржить рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту і наполягатиме на взятті підозрюваного під варту. Нагадаємо, посадовець Ковельської РДА за сприяння у наданні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу отримав від керівника одного із підприємств неправомірну вигоду – 4 тисяч доларів США.15 лютого слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

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