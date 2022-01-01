Людям немає де відстріляти куплену зброю на час «Ч», – депутат Волиньради
Сьогодні, 17:16
Людям, які на Волині купують зброю та отримують дозволи на її використання, немає де її «прострілювати».
Про це йшлося під час засідання сесії обласної ради 16 лютого.
Депутат обласної ради Андрій Козюра зауважив, що люди з Луцька змушені їхати у Рожище на стрільбище, відстоювати в черзі 3–4 години, аби мати можливість відстріляти особисту зброю.
«Пропоную вирішити це питання, аби люди могли простріляти зброю на час «Ч», - сказав Козюра.
Далі ж слово взяв депутат Віктор Галан-Влащук. Він зауважив, що навіть стрільбище у Рожище нелегалізоване.
«На території області немає жодного легалізованого стрільбища. Лише на Великому Омелянику і в тирі 25-ої школи у Луцьку, де є одна ліцензія. А в Рожищі – несанкціонований відстріл, тому прошу служби звернути на це увагу», – сказав депутат.
Тож голова Волиньради Григорій Недопад сказав, що дасть доручення вирішити питання, аби область мала легалізоване стрільбище.
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Про це йшлося під час засідання сесії обласної ради 16 лютого.
Депутат обласної ради Андрій Козюра зауважив, що люди з Луцька змушені їхати у Рожище на стрільбище, відстоювати в черзі 3–4 години, аби мати можливість відстріляти особисту зброю.
«Пропоную вирішити це питання, аби люди могли простріляти зброю на час «Ч», - сказав Козюра.
Далі ж слово взяв депутат Віктор Галан-Влащук. Він зауважив, що навіть стрільбище у Рожище нелегалізоване.
«На території області немає жодного легалізованого стрільбища. Лише на Великому Омелянику і в тирі 25-ої школи у Луцьку, де є одна ліцензія. А в Рожищі – несанкціонований відстріл, тому прошу служби звернути на це увагу», – сказав депутат.
Тож голова Волиньради Григорій Недопад сказав, що дасть доручення вирішити питання, аби область мала легалізоване стрільбище.
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