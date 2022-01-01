вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Людям немає де відстріляти куплену зброю на час «Ч», – депутат Волиньради

Людям немає де відстріляти куплену зброю на час «Ч», – депутат Волиньради
Людям, які на Волині купують зброю та отримують дозволи на її використання, немає де її «прострілювати».

Про це йшлося під час засідання сесії обласної ради 16 лютого.

Депутат обласної ради Андрій Козюра зауважив, що люди з Луцька змушені їхати у Рожище на стрільбище, відстоювати в черзі 3–4 години, аби мати можливість відстріляти особисту зброю.

«Пропоную вирішити це питання, аби люди могли простріляти зброю на час «Ч», - сказав Козюра.

Далі ж слово взяв депутат Віктор Галан-Влащук. Він зауважив, що навіть стрільбище у Рожище нелегалізоване.

«На території області немає жодного легалізованого стрільбища. Лише на Великому Омелянику і в тирі 25-ої школи у Луцьку, де є одна ліцензія. А в Рожищі – несанкціонований відстріл, тому прошу служби звернути на це увагу», – сказав депутат.

Тож голова Волиньради Григорій Недопад сказав, що дасть доручення вирішити питання, аби область мала легалізоване стрільбище.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: стрільбище, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На заході України оголосили жовтий рівень небезпеки
Сьогодні, 17:44
Заступника голови Ковельської РДА відсторонили від роботи і взяли під домашній арешт
Сьогодні, 17:32
Людям немає де відстріляти куплену зброю на час «Ч», – депутат Волиньради
Сьогодні, 17:16
На Волині з кладовища вкрали мідний пам'ятник
Сьогодні, 17:10
«ПриватБанк» та «Ощадбанк» повністю відновили роботу після кібератаки
Сьогодні, 16:58
Схожі новини
Скрипковий майстер: волинянин усе життя реставрував та майстрував музичний інструмент. ВІДЕО Скрипковий майстер: волинянин усе життя реставрував та майстрував музичний інструмент. ВІДЕО
Сьогодні, 16:35
Опублікували карту сховищ та укриттів на Волині Опублікували карту сховищ та укриттів на Волині
Сьогодні, 13:35
У Луцьку суд оштрафував п’яного пішохода, якого збив автомобіль У Луцьку суд оштрафував п’яного пішохода, якого збив автомобіль
Сьогодні, 13:18
Лікарі розповіли про стан двох школярів, які провалилися під лід на Волині Лікарі розповіли про стан двох школярів, які провалилися під лід на Волині
Сьогодні, 12:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На заході України оголосили жовтий рівень небезпеки
Сьогодні, 17:44
 0
Заступника голови Ковельської РДА відсторонили від роботи і взяли під домашній арешт
Сьогодні, 17:32
 0
Людям немає де відстріляти куплену зброю на час «Ч», – депутат Волиньради
Сьогодні, 17:16
 0
На Волині з кладовища вкрали мідний пам'ятник
Сьогодні, 17:10
 0
«ПриватБанк» та «Ощадбанк» повністю відновили роботу після кібератаки
Сьогодні, 16:58
 0
Медіа
відео
1/8