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Коли пенсіонерам роздаватимуть смартфони за вакцинацію

Коли пенсіонерам роздаватимуть смартфони за вакцинацію
Вакциновані українські пенсіонери, які безкоштовно отримають смартфон від держави, не зможуть продати чи передати його іншим особам.

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, пише Слово і Діло.

Він розповів, що Міністерство цифрової трансформації почне приймати заявки на смартфони вже з квітня, а пристрої почнуть роздавати влітку.

Зараз міністерство обговорює з банками можливість роздачі мобільних телефонів у самих відділеннях, де бажаючим відразу ж пояснять, як ними користуватися. Проходять переговори і з Samsung та з українськими внутрішніми виробниками.

За словами Вискуба, вартість пристроїв не повинна перевищувати 5 тисяч гривень, у міністерстві навіть планують вкластися у 4 тисячі.

У Мінцифри додали, що пенсіонери не зможуть передати чи продати свій смартфон комусь іншому. SIM-картка буде прив'язана, наприклад, до IMEI телефону та зареєстрована на паспорт. А номер одразу стане фінансовим номером, прив'язаним до паспорта для мінімізації шахрайства, пояснив він.

«Мобільні оператори пропонують нам встановити спеціальний додаток, який дозволить контролювати незмінність користування пристроєм. Це один із підходів», – додав заступник міністра.

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Теги: смартфони, вакцинація, пенсіонери
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