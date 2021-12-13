Коли пенсіонерам роздаватимуть смартфони за вакцинацію
16 лютий, 23:00
Вакциновані українські пенсіонери, які безкоштовно отримають смартфон від держави, не зможуть продати чи передати його іншим особам.
Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, пише Слово і Діло.
Він розповів, що Міністерство цифрової трансформації почне приймати заявки на смартфони вже з квітня, а пристрої почнуть роздавати влітку.
Зараз міністерство обговорює з банками можливість роздачі мобільних телефонів у самих відділеннях, де бажаючим відразу ж пояснять, як ними користуватися. Проходять переговори і з Samsung та з українськими внутрішніми виробниками.
За словами Вискуба, вартість пристроїв не повинна перевищувати 5 тисяч гривень, у міністерстві навіть планують вкластися у 4 тисячі.
У Мінцифри додали, що пенсіонери не зможуть передати чи продати свій смартфон комусь іншому. SIM-картка буде прив'язана, наприклад, до IMEI телефону та зареєстрована на паспорт. А номер одразу стане фінансовим номером, прив'язаним до паспорта для мінімізації шахрайства, пояснив він.
«Мобільні оператори пропонують нам встановити спеціальний додаток, який дозволить контролювати незмінність користування пристроєм. Це один із підходів», – додав заступник міністра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, пише Слово і Діло.
Він розповів, що Міністерство цифрової трансформації почне приймати заявки на смартфони вже з квітня, а пристрої почнуть роздавати влітку.
Зараз міністерство обговорює з банками можливість роздачі мобільних телефонів у самих відділеннях, де бажаючим відразу ж пояснять, як ними користуватися. Проходять переговори і з Samsung та з українськими внутрішніми виробниками.
За словами Вискуба, вартість пристроїв не повинна перевищувати 5 тисяч гривень, у міністерстві навіть планують вкластися у 4 тисячі.
У Мінцифри додали, що пенсіонери не зможуть передати чи продати свій смартфон комусь іншому. SIM-картка буде прив'язана, наприклад, до IMEI телефону та зареєстрована на паспорт. А номер одразу стане фінансовим номером, прив'язаним до паспорта для мінімізації шахрайства, пояснив він.
«Мобільні оператори пропонують нам встановити спеціальний додаток, який дозволить контролювати незмінність користування пристроєм. Це один із підходів», – додав заступник міністра.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
17 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку водій «Lexus» в'їхав у припарковані авто. ФОТО
16 лютий, 23:26
Коли пенсіонерам роздаватимуть смартфони за вакцинацію
16 лютий, 23:00
Маленька Улянка Гірук, батько якої загинув у ДТП, виграла найдорожчий укол у світі Zolgensma
16 лютий, 21:20
Медіа