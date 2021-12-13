Коли пенсіонерам роздаватимуть смартфони за вакцинацію





Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, пише



Він розповів, що Міністерство цифрової трансформації почне приймати заявки на смартфони вже з квітня, а пристрої почнуть роздавати влітку.



Зараз міністерство обговорює з банками можливість роздачі мобільних телефонів у самих відділеннях, де бажаючим відразу ж пояснять, як ними користуватися. Проходять переговори і з Samsung та з українськими внутрішніми виробниками.



За словами Вискуба, вартість пристроїв не повинна перевищувати 5 тисяч гривень, у міністерстві навіть планують вкластися у 4 тисячі.



У Мінцифри додали, що пенсіонери не зможуть передати чи продати свій смартфон комусь іншому. SIM-картка буде прив'язана, наприклад, до IMEI телефону та зареєстрована на паспорт. А номер одразу стане фінансовим номером, прив'язаним до паспорта для мінімізації шахрайства, пояснив він.



«Мобільні оператори пропонують нам встановити спеціальний додаток, який дозволить контролювати незмінність користування пристроєм. Це один із підходів», – додав заступник міністра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вакциновані українські пенсіонери, які безкоштовно отримають смартфон від держави, не зможуть продати чи передати його іншим особам.Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації, пише Слово і Діло. Він розповів, що Міністерство цифрової трансформації почне приймати заявки на смартфони вже з квітня, а пристрої почнуть роздавати влітку.Зараз міністерство обговорює з банками можливість роздачі мобільних телефонів у самих відділеннях, де бажаючим відразу ж пояснять, як ними користуватися. Проходять переговори і з Samsung та з українськими внутрішніми виробниками.За словами Вискуба, вартість пристроїв не повинна перевищувати 5 тисяч гривень, у міністерстві навіть планують вкластися у 4 тисячі.У Мінцифри додали, що пенсіонери не зможуть передати чи продати свій смартфон комусь іншому. SIM-картка буде прив'язана, наприклад, до IMEI телефону та зареєстрована на паспорт. А номер одразу стане фінансовим номером, прив'язаним до паспорта для мінімізації шахрайства, пояснив він.«Мобільні оператори пропонують нам встановити спеціальний додаток, який дозволить контролювати незмінність користування пристроєм. Це один із підходів», – додав заступник міністра.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію