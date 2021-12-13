У МОЗ повідомили, як батькам виявити «Омікрон» у дітей
Сьогодні, 18:05
В Україні через новий штам "Омікрон" зростає кількість хворих на коронавірус дітей. Є три основні симптоми, які дозволять розпізнати перші ознаки "Омікрону" у малечі.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".
Розпізнати перші ознаки штаму "Омікрон" у дітей дозволять три основні симптоми:
- різке підвищення температури;
- нежить або закладеність носа;
- так зване "сухе" голо, коли воно дере і пече - у маленьких дітей через це погіршується апетит.
Крім того, як вказується, серед характерних ознак захворювання - упродовж першої-другої доби інфікування у дітей погано збивається температура.
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Про це повідомляється в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".
Розпізнати перші ознаки штаму "Омікрон" у дітей дозволять три основні симптоми:
- різке підвищення температури;
- нежить або закладеність носа;
- так зване "сухе" голо, коли воно дере і пече - у маленьких дітей через це погіршується апетит.
Крім того, як вказується, серед характерних ознак захворювання - упродовж першої-другої доби інфікування у дітей погано збивається температура.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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