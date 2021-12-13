У МОЗ повідомили, як батькам виявити «Омікрон» у дітей

В Україні через новий штам "Омікрон" зростає кількість хворих на коронавірус дітей. Є три основні симптоми, які дозволять розпізнати перші ознаки "Омікрону" у малечі.Про це повідомляється в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".Розпізнати перші ознаки штаму "Омікрон" у дітей дозволять три основні симптоми:- різке підвищення температури;- нежить або закладеність носа;- так зване "сухе" голо, коли воно дере і пече - у маленьких дітей через це погіршується апетит.Крім того, як вказується, серед характерних ознак захворювання - упродовж першої-другої доби інфікування у дітей погано збивається температура.