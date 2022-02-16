Розвідка США не бачить відведення військ РФ від українського кордону
Сьогодні, 18:33
Розвідка США не підтверджує відведення військ Росії від українського кордону попри відповідні заяви Москви напередодні.
Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю ICTV, стенограма розмови оприлюднена на сайті Державного департаменту США, повідомляє "Європейська правда".
"Ми ще не бачили ні відступу, ні відведення російських військ від кордонів України. Ми дуже уважно стежимо за цим, і знову ж таки, дуже важливо дивитися на те, що Росія насправді робить, а не на те, що вона каже", - сказав Ентоні Блінкен.
Він підкреслив, що США готові реагувати на всі сценарії – у випадку якщо Росія вибере шлях дипломатії чи якщо вона обере шлях агресії.
"Ми дуже чітко заявили, що якщо Росія відновить агресію проти України, це матиме величезні наслідки, і це виходить не лише від нас, а й практично від усіх наших партнерів у Європі, НАТО, ЄС, G7, найбільших демократичних економік світу. Тож це було дуже ясно. Я думаю, що президент Путін знає, що якщо він скоїть жахливу помилку, відновивши агресію, він з цим і зіткнеться", - додав Блінкен.
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Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю ICTV, стенограма розмови оприлюднена на сайті Державного департаменту США, повідомляє "Європейська правда".
"Ми ще не бачили ні відступу, ні відведення російських військ від кордонів України. Ми дуже уважно стежимо за цим, і знову ж таки, дуже важливо дивитися на те, що Росія насправді робить, а не на те, що вона каже", - сказав Ентоні Блінкен.
Він підкреслив, що США готові реагувати на всі сценарії – у випадку якщо Росія вибере шлях дипломатії чи якщо вона обере шлях агресії.
"Ми дуже чітко заявили, що якщо Росія відновить агресію проти України, це матиме величезні наслідки, і це виходить не лише від нас, а й практично від усіх наших партнерів у Європі, НАТО, ЄС, G7, найбільших демократичних економік світу. Тож це було дуже ясно. Я думаю, що президент Путін знає, що якщо він скоїть жахливу помилку, відновивши агресію, він з цим і зіткнеться", - додав Блінкен.
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