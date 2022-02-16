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Розвідка США не бачить відведення військ РФ від українського кордону

Розвідка США не бачить відведення військ РФ від українського кордону
Розвідка США не підтверджує відведення військ Росії від українського кордону попри відповідні заяви Москви напередодні.

Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю ICTV, стенограма розмови оприлюднена на сайті Державного департаменту США, повідомляє "Європейська правда".

"Ми ще не бачили ні відступу, ні відведення російських військ від кордонів України. Ми дуже уважно стежимо за цим, і знову ж таки, дуже важливо дивитися на те, що Росія насправді робить, а не на те, що вона каже", - сказав Ентоні Блінкен.

Він підкреслив, що США готові реагувати на всі сценарії – у випадку якщо Росія вибере шлях дипломатії чи якщо вона обере шлях агресії.

"Ми дуже чітко заявили, що якщо Росія відновить агресію проти України, це матиме величезні наслідки, і це виходить не лише від нас, а й практично від усіх наших партнерів у Європі, НАТО, ЄС, G7, найбільших демократичних економік світу. Тож це було дуже ясно. Я думаю, що президент Путін знає, що якщо він скоїть жахливу помилку, відновивши агресію, він з цим і зіткнеться", - додав Блінкен.

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Теги: війська, Росія, відведення, США
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