У Луцьку встановили нову скульптуру двох кликунів





Про це розповіла Катерина Теліпська.



Кликунів розмістили на сходинках, що ведуть до центрального пляжу міста.



"Скульптура одна, а кликунів двоє. Такий був композиційний задум авторки львівської майстрині Ніки Музичко, яка їх виготовила", — каже Катерина Теліпська.



Імена кликунам ще не дали. В управлінні промоції та туризму міста хочуть залучити до вибору імен цим двом кликунам лучан.



Оголосять назву скульптурам 6 березня, коли у Луцьку відзначатимуть день кликуна, — додала Катерина Теліпська.



На виготовлення двох кликунів, зі слів начальниці міського управління туризму та промоції, витратили майже 50 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку 16 лютого встановили нову скульптуру двох кликунів.Про це розповіла Суспільному начальниця управління туризму та промоції Луцької міської радиКликунів розмістили на сходинках, що ведуть до центрального пляжу міста."Скульптура одна, а кликунів двоє. Такий був композиційний задум авторки львівської майстрині, яка їх виготовила", — каже Катерина Теліпська.Імена кликунам ще не дали. В управлінні промоції та туризму міста хочуть залучити до вибору імен цим двом кликунам лучан.Оголосять назву скульптурам 6 березня, коли у Луцьку відзначатимуть день кликуна, — додала Катерина Теліпська.На виготовлення двох кликунів, зі слів начальниці міського управління туризму та промоції, витратили майже 50 тисяч гривень.

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