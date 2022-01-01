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Знайшли мертвим військового з Володимира, який покинув місце служби

Знайшли мертвим військового з Володимира, який покинув місце служби
У Рівненській області сьогодні на території полігону знайшли мертвим 28-річного військового з Волині, який загадково зник 8 лютого.

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.

За даними слідства, Юрій Побєда з Володимира проходив службу за контрактом у Житомирській області. На Рівненському полігоні військовий проходив навчання. Волинянин 8 лютого з дозволу керівництва покинув місце служби. Востаннє його бачили у селі Тучин колишнього Гощанського району.

«За результатами попереднього огляду судовим експертом – ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Остаточні результати – за судово-медичною експертизою», – йдеться у повідомленні.

У поліції відкрили провадження за ч. 1 статті 115 КК. Триває слідство.

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Теги: військовий, знайшли мертвим, Володимир. Рівненщина
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