На волинському полігоні – навчання тактичної авіації. ВІДЕО





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Як розповів начальник авіації Командування Повітряних Сил Сергій Голубцов, в рамках навчань екіпажі бомбардувальної та винищувальної авіації відпрацьовують на полігоні групові удари з використанням авіаційних ракет.



"Сьогодні (16 лютого – ред.) ціли на полігоні була колона танків на марші, а також ураження живої сили", – зазначив Сергій Голубцов.



До навчань залучили винищувачі Су-27, МіГ-29 та бомбардувальники Су-24М. Зі слів начальника авіації Командування Повітряних Сил, за результатами навчань були уражені всі заплановані командуванням цілі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На авіаційному полігоні "Повурськ" у Волинській області в рамках командно-штабного навчання Збройних Сил України "Заметіль – 2022" тривають практичні дії тактичної авіації.Про це інформують в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.Як розповів начальник авіації Командування Повітряних Сил, в рамках навчань екіпажі бомбардувальної та винищувальної авіації відпрацьовують на полігоні групові удари з використанням авіаційних ракет."Сьогодні (16 лютого – ред.) ціли на полігоні була колона танків на марші, а також ураження живої сили", – зазначив Сергій Голубцов.До навчань залучили винищувачі Су-27, МіГ-29 та бомбардувальники Су-24М. Зі слів начальника авіації Командування Повітряних Сил, за результатами навчань були уражені всі заплановані командуванням цілі.

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