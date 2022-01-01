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На волинському полігоні – навчання тактичної авіації. ВІДЕО

На волинському полігоні – навчання тактичної авіації. ВІДЕО
На авіаційному полігоні "Повурськ" у Волинській області в рамках командно-штабного навчання Збройних Сил України "Заметіль – 2022" тривають практичні дії тактичної авіації.

Про це інформують в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Як розповів начальник авіації Командування Повітряних Сил Сергій Голубцов, в рамках навчань екіпажі бомбардувальної та винищувальної авіації відпрацьовують на полігоні групові удари з використанням авіаційних ракет.

"Сьогодні (16 лютого – ред.) ціли на полігоні була колона танків на марші, а також ураження живої сили", – зазначив Сергій Голубцов.

До навчань залучили винищувачі Су-27, МіГ-29 та бомбардувальники Су-24М. Зі слів начальника авіації Командування Повітряних Сил, за результатами навчань були уражені всі заплановані командуванням цілі.


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Теги: авіаційні навчання, Волинь
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