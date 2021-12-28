Маленька Улянка Гірук, батько якої загинув у ДТП, виграла найдорожчий укол у світі Zolgensma

Уляна Гірук з діагнозом СМА виграла найдорожчий укол у світі Zolgensma за понад 2 мільйони доларів.



Про це повідомила мама дівчинки у



9 січня 2022 року у смертельній ДТП



Улянці майже 2 роки, лікарі їй поставили страшний діагноз: «Спінальна м’язова атрофія, тип 1 (хвороба Вердніга-Гофмана), аутосомно-рецесивний тип успадкування». Після смерті батька мама Улянки звернулася за допомогою до усіх небайдужих і тепер вони оголосили про закриття збору коштів.



«Наш збір закрито! Сьогодні нам повідомили, що наша Уляна виграла укол Zolgensma в лотерею від компанії «Новартіс»! Уляна отримає укол безкоштовно! Я так мріяла про це, але навіть не уявляла, що це може статися! Богдане, наш любий татку, ти зміг! Ти врятував Уляну! Дякую тобі за її життя! Дякую всім вам за допомогу моїй Улі. Я не могла уявити скільки навколо чуйних та щирих людей, які для моєї дитини робили все. Низький вам материнський уклін. Прошу всіх дати нам трішки часу, щоб опанувати ці емоції і ми повернемось з усією точною інформацією, в тому числі фінансовою», - написала жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дівчинка із села Воля-Ковельська Ковельської територіальноїз діагнозом СМА виграла найдорожчий укол у світі Zolgensma за понад 2 мільйони доларів.Про це повідомила мама дівчинки у Фейсбуці 9 січня 2022 року у смертельній ДТП загинув батько дівчинки.Улянці майже 2 роки, лікарі їй поставили страшний діагноз: «Спінальна м’язова атрофія, тип 1 (хвороба Вердніга-Гофмана), аутосомно-рецесивний тип успадкування». Після смерті батька мама Улянки звернулася за допомогою до усіх небайдужих і тепер вони оголосили про закриття збору коштів.«Наш збір закрито! Сьогодні нам повідомили, що наша Уляна виграла укол Zolgensma в лотерею від компанії «Новартіс»! Уляна отримає укол безкоштовно! Я так мріяла про це, але навіть не уявляла, що це може статися! Богдане, наш любий татку, ти зміг! Ти врятував Уляну! Дякую тобі за її життя! Дякую всім вам за допомогу моїй Улі. Я не могла уявити скільки навколо чуйних та щирих людей, які для моєї дитини робили все. Низький вам материнський уклін. Прошу всіх дати нам трішки часу, щоб опанувати ці емоції і ми повернемось з усією точною інформацією, в тому числі фінансовою», - написала жінка.

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