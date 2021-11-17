Як кава та чай можуть захистити від серцево-судинних захворювань





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Тим самим захищають людину від появи серцево-судинних захворювань. Білки, на які впливає кофеїн, вдалось виявити дослідникам з Університету Макмастера у Канаді.



Науковці кажуть, якщо регулярно споживати каву чи чай – це сприяє потраплянню кофеїну в організм, який зменшує рівень білка PCSK9 у крові.



З'ясувалося, що кофеїн не тільки прямо впливає на білок PCSK9, але також блокує активацію білка SREBP2, що також зменшує рівень PCSK9 у кровотоку.



"Унаслідок нашого дослідження ми з'ясували, як саме кофеїн знижує рівень білка PCSK9 у кровотоку і тим самим допомагає знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань", – зазначив Річард Остін з Університету Макмастера.



Однак вчені наголосили: якщо змішувати каву з вершками, цукром (чи іншими солодощами) – це може звести нанівець будь-який позитивний вплив на здоров'я. Однак занадто багато кофеїну також може погано впливати на людину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчені виявили специфічні білки, на які діє кофеїн, завдяки цьому вони допомагають печінці прибрати "поганий" холестерин із кровотоку.Про це пише 24 канал. Тим самим захищають людину від появи серцево-судинних захворювань. Білки, на які впливає кофеїн, вдалось виявити дослідникам з Університету Макмастера у Канаді.Науковці кажуть, якщо регулярно споживати каву чи чай – це сприяє потраплянню кофеїну в організм, який зменшує рівень білка PCSK9 у крові.З'ясувалося, що кофеїн не тільки прямо впливає на білок PCSK9, але також блокує активацію білка SREBP2, що також зменшує рівень PCSK9 у кровотоку."Унаслідок нашого дослідження ми з'ясували, як саме кофеїн знижує рівень білка PCSK9 у кровотоку і тим самим допомагає знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань", – зазначивз Університету Макмастера.Однак вчені наголосили: якщо змішувати каву з вершками, цукром (чи іншими солодощами) – це може звести нанівець будь-який позитивний вплив на здоров'я. Однак занадто багато кофеїну також може погано впливати на людину.

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