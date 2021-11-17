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Як кава та чай можуть захистити від серцево-судинних захворювань

Як кава та чай можуть захистити від серцево-судинних захворювань
Вчені виявили специфічні білки, на які діє кофеїн, завдяки цьому вони допомагають печінці прибрати "поганий" холестерин із кровотоку.

Про це пише 24 канал.

Тим самим захищають людину від появи серцево-судинних захворювань. Білки, на які впливає кофеїн, вдалось виявити дослідникам з Університету Макмастера у Канаді.

Науковці кажуть, якщо регулярно споживати каву чи чай – це сприяє потраплянню кофеїну в організм, який зменшує рівень білка PCSK9 у крові.

З'ясувалося, що кофеїн не тільки прямо впливає на білок PCSK9, але також блокує активацію білка SREBP2, що також зменшує рівень PCSK9 у кровотоку.

"Унаслідок нашого дослідження ми з'ясували, як саме кофеїн знижує рівень білка PCSK9 у кровотоку і тим самим допомагає знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань", – зазначив Річард Остін з Університету Макмастера.

Однак вчені наголосили: якщо змішувати каву з вершками, цукром (чи іншими солодощами) – це може звести нанівець будь-який позитивний вплив на здоров'я. Однак занадто багато кофеїну також може погано впливати на людину.


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Теги: кава, чай
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