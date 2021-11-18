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Чому потрібно спати на лівому боці: пояснення гастроентерологів

Чому потрібно спати на лівому боці: пояснення гастроентерологів
Вчені вивчили вплив поз для сну на виникнення нічного гастроезофагеального рефлюксу і дійшли висновку, що найбезпечніша поза – на лівому боці.

Про це повідомляє 24 канал.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) широко поширена у всьому світі, а в країнах, що розвиваються, з кожним роком хворих стає все більше. Неприємні симптоми гастроезофагеального рефлюксу – печія, гикавка, блювання, відчуття кислоти в роті, відрижка кислим, біль – серйозно погіршують якість життя та негативно впливають на повсякденну діяльність людини.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) виникає через регулярне закидання (рефлюксу) кислотного вмісту шлунка в стравохід і пошкодження нижніх відділів стравоходу під впливом соляної кислоти та ферментів. Вчені стверджують, що 80% пацієнтів з ГЕРХ відчувають такі симптоми саме вночі, і це негативно позначається на якості сну.

Метою нового дослідження стало вивчення впливу поз для сну на виникнення нічного гастроезофагеального рефлюксу за допомогою дослідження перистальтики стравоходу та моніторингу положення тіла.

Згідно з цим дослідженням, сон на лівому боці пов'язаний з меншим впливом кислоти на стравохід і швидшим виведенням її зі стравоходу. В експерименті брали участь 57 пацієнтів із гастроезофагеальним рефлюксом.

Експерти виявили, що у порівнянні з положенням на правому боці та положенням на спині час впливу кислоти на лівому боці був значно меншим. Крім того, час виведення кислоти зі стравоходу в положенні на лівому боці був набагато меншим у порівнянні з положеннями на спині та на правому боці (35 секунд проти 76 та 90 секунд відповідно).

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Теги: сон
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