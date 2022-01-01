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Гастролював до Росії: на волинянина з гурту Kalush Orchestra у мережі знайшли «компромат». ВІДЕО

Гастролював до Росії: на волинянина з гурту Kalush Orchestra у мережі знайшли «компромат». ВІДЕО
На одного з музикантів гурту Kalush Orchestra, волинянина Тимофія Музичука, з'явився «компромат» – ніби-то він був у Москві у 2015 році.

Про це пише "Обозреватель".

У колективі запевнили, що поїздку до Росії музикант здійснив ще до початку агресії – у 2013-му.

Повідомлення про те, що Музичук нібито "їздив до РФ у 2015 році", стали масово з'являтися в соцмережах 15 лютого. Деякі пабліки подавали цю інформацію як доведений факт. В акаунті в Instagram у форматі сторіз засновник та соліст Kalush Orchestra Олег Псюк пояснив ситуацію тим, що на гурт спеціально почали "рити" компромат.
Гастролював до Росії: на волинянина з гурту Kalush Orchestra у мережі знайшли «компромат». ВІДЕО

Сам Музичук пояснив: 2013-го він був у РФ двічі. Перший раз до сусідньої країни його привіз співак Михайло Поплавський. Музикант був одним із людей, які створювали масовку й аплодували на концерті співаючого ректора. Вдруге сопілкар сам вийшов на сцену.

"У 2013 році я дійсно був у Росії на концерті в Михайла Поплавського. Просто плескав, не виступав. І того ж року виступав у Краснодарі", – розповів учасник Kalush Orchestra.


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Теги: Тимофій Музичук, Росія
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