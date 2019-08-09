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Вперше за багато років за добу в Україні не було жодного загиблого в ДТП

Вперше за багато років за добу в Україні не було жодного загиблого в ДТП
Вперше за багато років за добу в Україні не було зафіксовано жодного летального випадку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. А за два дні число ДТП скоротилося на 46%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Національної поліції Ігоря Клименка на спецмарафоні до Дня єднання.

"За понеділок і вівторок число ДТП в країні скоротилося на 46%. Вперше за багато років для 40-мільйонної країни вчора у нас не було жодного загиблого в результаті ДТП. Позавчора був один загиблий. Якщо подивитися на тиждень тому, у нас за два дні було 13 жертв ДТП", - зазначив він.

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Теги: ДТП, смерть, Україна
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