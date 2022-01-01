У Луцьку вчили надавати домедичну допомогу. ФОТО

Усіх охочих лучан навчали надавати домедичну допомоги. Навчання відбулося у приміщенні Палацу культури міста Луцька у середу, 16 лютого.Провели його фахівчині навчально-тренувального відділу комунального підприємства «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»та«Зазвичай першими біля постраждалого опиняються люди, які не мають медичної освіти. А допомога постраждалому у перші 5 хвилин є найбільш важливою. Чим раніше ми почали надавати допомогу, тим більше шансів врятувати людину. Наші навчання є дуже важливими, адже коли людина опиниться у такій ситуації, то, аби не розгубитися, вона повинна мати уже відпрацьований алгоритм дій», – говорить Катерина Соловей.Впродовж заходу розповідали та демонстрували, як допомогти постраждалому при зупинці дихання, вдавленні, опіках та кровотечі.«Аби перевірити дихання із мінімальним контактом, слід звільнити від верхнього одягу грудну клітку та покласти руку на живіт. Якщо людина дихає, то ви будете відчувати, як грудна клітка піднімається. Якщо за 10 секунд ви відчули лише 1 вдих, або взагалі не відчули, то ця людина потребує реанімаційних заходів», – пояснюють фахівчині.За порадами Катерини та Наталії, діяти у таких ситуаціях слід швидко та впевнено. Покличте на допомогу інших людей, попросіть їх викликати швидку та приступайте до непрямого масажу серця.«Встаньте на коліна біля грудної клітини. Випрямлені руки встановіть на нижній третині грудини (одна поверх іншої, пальці навхрест) та робіть натискання. Глибина прогину – 5 см, ритм – 100 натискань у хвилину. Продовжуйте робити непрямий масаж серця до приїзду швидкої допомоги»,- розповідають послідовність дій спікерки навчань. У період пандемії фахівчині рекомендують обійтися натисканнями та не робити штучного дихання незнайомим людям.«Вдавлення – це досить поширена ситуація у побуті. Існує два його види- часткове і повне. При частковому постраждалий кашляє, може видавати звуки. У такому випадку ні в якому разі не можна стукати людину по спині чи трусити дітей за ноги, як це поширено думати серед населення. Слід просто залишатися біля постраждалого та слідкувати за його станом. Найчастіше людина сама зможе відкашлятися та звільнити дихальні шляхи», - пояснюють під час навчання.Фахівчині також розповіли алгоритм дій, аби допомогти постраждалому під час повного вдавлення.«У такому випадку людина не буде видавати ніяких звуків, може червоніти, очі будуть сльозитися. У такому разі станьте зліва від пацієнта та трохи ззаду, покладіть ліву руку на його грудну клітку спереду, а правою сильно нахиліть вперед. Нанесіть 5 разів долонею енергійні удари в міжлопаткову ділянку. Якщо постороннє тіло не звільнило дихальні шляхи, станьте позаду, охопіть пацієнта руками під пахви, розмістіть свою ліву руку, стиснуту в кулак, дещо нижче мечоподібного відростка, охопіть її правою рукою та дуже енергійно тягніть руки на себе та вверх, так щоб натисканням на діафрагму спричинити підвищення тиску в грудній клітці. Якщо безрезультатно, повторіть 5 ударів в міжлопаткову ділянку»,- дають рекомендації медики.При опіках медики радять опустити уражене місце під холодну воду. За необхідності викликати швидку чи звернутися до лікаря.Лучанкавирішила відвідати сьогоднішній захід і поділилася своїми враженнями: «Цей захід був вкрай корисним. Такі навчання потрібно впровадити в школах, у вищих навчальних закладах і в трудових колективах. Організація прекрасна, але інформування про подію було недостатнім, тому було не багато людей».«Пам’ятайте, перш ніж надати допомогу потерпілому, потрібно подбати про власну безпеку. Утримайтеся від надання допомоги, якщо це загрожує вашому життю та здоров’ю. Та найголовніше, щоб ці знання ніколи не знадобилися вам у практиці», - бажають медики Катерина Соловей та Наталія Гомон.Нагадаємо, 18 лютого навчання з домедичної підготовки відбудуться також у Палаці учнівської молоді (вул. Шопена, 18) о 15:00.