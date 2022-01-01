Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

За добу 16 лютого в Україні:◾️ зафіксували 33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2 837, серед медпрацівників – 961). ;◾️ 66 082 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 504 людини, другу дозу – 28 948 людей, додаткову дозу отримали 606 людей, бустерну дозу – 18 024 людини.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 17 лютого.Добовий показник захворюваності залишається на високому рівні, днем раніше виявили 31 513 випадків зараження.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 3 284 особи;◾️ летальних випадків – 259;◾️ одужали – 27 441 особа.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 4 637 260 осіб;◾️ одужали – 3 866 755 осіб;◾️ летальних випадків – 103 824;◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 235 891.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 631 689 людей, з них отримали першу дозу – 15 631 687 людей, отримали дві дози – 15 043 831 людина, отримали додаткову дозу – 25 353 людини, бустерну дозу – 617 082 людини. Загалом провели 31 317 953 щеплення.В Україні до кінця березня діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.У червоній зоні перебувають Івано-Франківська, Рівненська, Закарпатська, Хмельницька та Луганська області, решта регіонів — у жовтій або помаранчевій зонах.