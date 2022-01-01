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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
За добу 16 лютого в Україні:

◾️ зафіксували 33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2 837, серед медпрацівників – 961). ;
◾️ 66 082 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 504 людини, другу дозу – 28 948 людей, додаткову дозу отримали 606 людей, бустерну дозу – 18 024 людини.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 17 лютого.

Добовий показник захворюваності залишається на високому рівні, днем раніше виявили 31 513 випадків зараження.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 3 284 особи;
◾️ летальних випадків – 259;
◾️ одужали – 27 441 особа.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіли – 4 637 260 осіб;
◾️ одужали – 3 866 755 осіб;
◾️ летальних випадків – 103 824;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 235 891.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 631 689 людей, з них отримали першу дозу – 15 631 687 людей, отримали дві дози – 15 043 831 людина, отримали додаткову дозу – 25 353 людини, бустерну дозу – 617 082 людини. Загалом провели 31 317 953 щеплення.

В Україні до кінця березня діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.

У червоній зоні перебувають Івано-Франківська, Рівненська, Закарпатська, Хмельницька та Луганська області, решта регіонів — у жовтій або помаранчевій зонах.

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Теги: коронавірус, статистика
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