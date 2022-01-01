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Курс валют у Луцьку на 17 лютого

Курс валют у Луцьку на 17 лютого
Курс долара в обмінниках Луцька станом на середу, 17 лютого, такий: продаж – 28,18.

Євро продають за 32,00.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то його продають за 7,00, а купують за 7,10.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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