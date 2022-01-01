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На Волині за добу 1062 людини захворіли на коронавірус, дев`ятеро – померли

На Волині за добу 1062 людини захворіли на коронавірус, дев`ятеро – померли
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1062 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 78 дітей та 46 медпрацівників.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 1118,
Летальних випадків (осіб) – 9 з них:
Луцький район – 6 випадків (Луцька ТГ – 4, по 1 випадку в Городищенській ТГ та Рожищенській ТГ);
Володимир-Волинський район – 1 випадок (Локачинська ТГ);
Ковельський район – 2 випадки (Ковельська ТГ та Голобська ТГ).

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 1032,
методом ІФА (осіб) – 152.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 538 хворих:

Луцька ТГ – 321
Боратинська ТГ – 23
Берестечківська ТГ – 5
Городищенська ТГ – 7
Горохівська ТГ – 19
Доросинівська ТГ – 1
Ківерцівська ТГ – 32
Колківська ТГ – 6
Копачівська ТГ – 1
Мар’янівська ТГ — 7
Олицька ТГ — 12
Підгайцівска ТГ – 70
Торчинська ТГ – 13
Рожищенська ТГ – 7
Цуманська ТГ — 14

Володимир-Волинський район – 231 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 96
Затурцівська ТГ — 1
Зимнівська ТГ – 7
Іваничівська ТГ — 24
Литовезька ТГ — 3
Локачинська ТГ — 7
Нововолинська ТГ –74
Оваднівська ТГ- 8
Павлівська ТГ – 5
Поромівська ТГ — 1
Устилузька ТГ — 5

Камінь-Каширський район – 69 хворих:

Камінь- Каширська ТГ – 3
Любешівська ТГ – 32
Маневицька ТГ – 29
Прилісненська ТГ – 4
Сошичненська ТГ — 1

Ковельський район – 224 хворих:

Велицька ТГ – 0
Вишнівська ТГ — 6
Голобська ТГ – 3
Головненська ТГ — 5
Дубечненська ТГ — 1
Дубівська ТГ – 4
Заболоттівська ТГ — 0
Забродівська ТГ — 0
Ковельська ТГ – 147
Колодяжненська ТГ – 3
Луківська ТГ — 0
Люблинецька ТГ – 2
Любомльська ТГ – 16
Поворська ТГ — 0
Ратнівська ТГ – 4
Рівненська ТГ — 4
Самарівська ТГ – 0
Сереховичівська ТГ – 1
Смідинська ТГ — 0
Старовижівська ТГ — 5
Турійська ТГ – 9
Шацька ТГ — 14

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 126911 (з них дітей – 11050 та медичних працівників –5318),
одужали ( осіб) – 110225 (з них дітей – 8388 та медичних працівників –4681),
летальних випадків (осіб) –2364 (1 дитина та 35медпрацівників).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 476259,
методом ІФА (осіб) –215520.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 16 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1844 щеплення. Першою дозою щепили — 536 осіб, другою дозою – 912 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 396 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 346287 людей, отримали дві дози – 324933 людини, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 8221 людина. Загалом провели 679870 щеплень.


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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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