На Волині за добу 1062 людини захворіли на коронавірус, дев`ятеро – померли
Сьогодні, 09:27
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1062 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 78 дітей та 46 медпрацівників.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 1118,
Летальних випадків (осіб) – 9 з них:
Луцький район – 6 випадків (Луцька ТГ – 4, по 1 випадку в Городищенській ТГ та Рожищенській ТГ);
Володимир-Волинський район – 1 випадок (Локачинська ТГ);
Ковельський район – 2 випадки (Ковельська ТГ та Голобська ТГ).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1032,
методом ІФА (осіб) – 152.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 538 хворих:
Луцька ТГ – 321
Боратинська ТГ – 23
Берестечківська ТГ – 5
Городищенська ТГ – 7
Горохівська ТГ – 19
Доросинівська ТГ – 1
Ківерцівська ТГ – 32
Колківська ТГ – 6
Копачівська ТГ – 1
Мар’янівська ТГ — 7
Олицька ТГ — 12
Підгайцівска ТГ – 70
Торчинська ТГ – 13
Рожищенська ТГ – 7
Цуманська ТГ — 14
Володимир-Волинський район – 231 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 96
Затурцівська ТГ — 1
Зимнівська ТГ – 7
Іваничівська ТГ — 24
Литовезька ТГ — 3
Локачинська ТГ — 7
Нововолинська ТГ –74
Оваднівська ТГ- 8
Павлівська ТГ – 5
Поромівська ТГ — 1
Устилузька ТГ — 5
Камінь-Каширський район – 69 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 3
Любешівська ТГ – 32
Маневицька ТГ – 29
Прилісненська ТГ – 4
Сошичненська ТГ — 1
Ковельський район – 224 хворих:
Велицька ТГ – 0
Вишнівська ТГ — 6
Голобська ТГ – 3
Головненська ТГ — 5
Дубечненська ТГ — 1
Дубівська ТГ – 4
Заболоттівська ТГ — 0
Забродівська ТГ — 0
Ковельська ТГ – 147
Колодяжненська ТГ – 3
Луківська ТГ — 0
Люблинецька ТГ – 2
Любомльська ТГ – 16
Поворська ТГ — 0
Ратнівська ТГ – 4
Рівненська ТГ — 4
Самарівська ТГ – 0
Сереховичівська ТГ – 1
Смідинська ТГ — 0
Старовижівська ТГ — 5
Турійська ТГ – 9
Шацька ТГ — 14
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 126911 (з них дітей – 11050 та медичних працівників –5318),
одужали ( осіб) – 110225 (з них дітей – 8388 та медичних працівників –4681),
летальних випадків (осіб) –2364 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 476259,
методом ІФА (осіб) –215520.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 16 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1844 щеплення. Першою дозою щепили — 536 осіб, другою дозою – 912 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 396 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 346287 людей, отримали дві дози – 324933 людини, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 8221 людина. Загалом провели 679870 щеплень.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 1118,
Летальних випадків (осіб) – 9 з них:
Луцький район – 6 випадків (Луцька ТГ – 4, по 1 випадку в Городищенській ТГ та Рожищенській ТГ);
Володимир-Волинський район – 1 випадок (Локачинська ТГ);
Ковельський район – 2 випадки (Ковельська ТГ та Голобська ТГ).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1032,
методом ІФА (осіб) – 152.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 538 хворих:
Луцька ТГ – 321
Боратинська ТГ – 23
Берестечківська ТГ – 5
Городищенська ТГ – 7
Горохівська ТГ – 19
Доросинівська ТГ – 1
Ківерцівська ТГ – 32
Колківська ТГ – 6
Копачівська ТГ – 1
Мар’янівська ТГ — 7
Олицька ТГ — 12
Підгайцівска ТГ – 70
Торчинська ТГ – 13
Рожищенська ТГ – 7
Цуманська ТГ — 14
Володимир-Волинський район – 231 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 96
Затурцівська ТГ — 1
Зимнівська ТГ – 7
Іваничівська ТГ — 24
Литовезька ТГ — 3
Локачинська ТГ — 7
Нововолинська ТГ –74
Оваднівська ТГ- 8
Павлівська ТГ – 5
Поромівська ТГ — 1
Устилузька ТГ — 5
Камінь-Каширський район – 69 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 3
Любешівська ТГ – 32
Маневицька ТГ – 29
Прилісненська ТГ – 4
Сошичненська ТГ — 1
Ковельський район – 224 хворих:
Велицька ТГ – 0
Вишнівська ТГ — 6
Голобська ТГ – 3
Головненська ТГ — 5
Дубечненська ТГ — 1
Дубівська ТГ – 4
Заболоттівська ТГ — 0
Забродівська ТГ — 0
Ковельська ТГ – 147
Колодяжненська ТГ – 3
Луківська ТГ — 0
Люблинецька ТГ – 2
Любомльська ТГ – 16
Поворська ТГ — 0
Ратнівська ТГ – 4
Рівненська ТГ — 4
Самарівська ТГ – 0
Сереховичівська ТГ – 1
Смідинська ТГ — 0
Старовижівська ТГ — 5
Турійська ТГ – 9
Шацька ТГ — 14
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 126911 (з них дітей – 11050 та медичних працівників –5318),
одужали ( осіб) – 110225 (з них дітей – 8388 та медичних працівників –4681),
летальних випадків (осіб) –2364 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 476259,
методом ІФА (осіб) –215520.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 16 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1844 щеплення. Першою дозою щепили — 536 осіб, другою дозою – 912 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 396 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 346287 людей, отримали дві дози – 324933 людини, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 8221 людина. Загалом провели 679870 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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