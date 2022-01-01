На Волині за добу 1062 людини захворіли на коронавірус, дев`ятеро – померли

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1062 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 78 дітей та 46 медпрацівників.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 1118,Летальних випадків (осіб) – 9 з них:Луцький район – 6 випадків (Луцька ТГ – 4, по 1 випадку в Городищенській ТГ та Рожищенській ТГ);Володимир-Волинський район – 1 випадок (Локачинська ТГ);Ковельський район – 2 випадки (Ковельська ТГ та Голобська ТГ).методом ПЛР (осіб) – 1032,методом ІФА (осіб) – 152.– 538 хворих:Луцька ТГ – 321Боратинська ТГ – 23Берестечківська ТГ – 5Городищенська ТГ – 7Горохівська ТГ – 19Доросинівська ТГ – 1Ківерцівська ТГ – 32Колківська ТГ – 6Копачівська ТГ – 1Мар’янівська ТГ — 7Олицька ТГ — 12Підгайцівска ТГ – 70Торчинська ТГ – 13Рожищенська ТГ – 7Цуманська ТГ — 14– 231 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 96Затурцівська ТГ — 1Зимнівська ТГ – 7Іваничівська ТГ — 24Литовезька ТГ — 3Локачинська ТГ — 7Нововолинська ТГ –74Оваднівська ТГ- 8Павлівська ТГ – 5Поромівська ТГ — 1Устилузька ТГ — 5– 69 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 3Любешівська ТГ – 32Маневицька ТГ – 29Прилісненська ТГ – 4Сошичненська ТГ — 1– 224 хворих:Велицька ТГ – 0Вишнівська ТГ — 6Голобська ТГ – 3Головненська ТГ — 5Дубечненська ТГ — 1Дубівська ТГ – 4Заболоттівська ТГ — 0Забродівська ТГ — 0Ковельська ТГ – 147Колодяжненська ТГ – 3Луківська ТГ — 0Люблинецька ТГ – 2Любомльська ТГ – 16Поворська ТГ — 0Ратнівська ТГ – 4Рівненська ТГ — 4Самарівська ТГ – 0Сереховичівська ТГ – 1Смідинська ТГ — 0Старовижівська ТГ — 5Турійська ТГ – 9Шацька ТГ — 14захворіли (осіб) – 126911 (з них дітей – 11050 та медичних працівників –5318),одужали ( осіб) – 110225 (з них дітей – 8388 та медичних працівників –4681),летальних випадків (осіб) –2364 (1 дитина та 35медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 476259,методом ІФА (осіб) –215520.За добу 16 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1844 щеплення. Першою дозою щепили — 536 осіб, другою дозою – 912 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 396 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 346287 людей, отримали дві дози – 324933 людини, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 8221 людина. Загалом провели 679870 щеплень.