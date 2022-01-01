Як живе волинський священник на два села. ВІДЕО

Вадим Колісник – уродженець Горохова. Та правити богослужіння має у двох сусідніх селах. Для цього, розповідає, доводиться прокидатися удосвіта.



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Спершу він їде у Марковичі, далі вже – у Квасів. Втім, на обставини не скаржиться, запевняє: для нього усі прихожани важливі.



“Кожен священик повинен перейматися долею громади, долею людей, тому що це є своєрідна спільна сім’я. І люди приходять до священика з будь-якими запитаннями”, – каже Вадим Колісник.



У селі Квасів отець Вадим вже три роки. Почав служити, коли парафія перейшла до Православної церкви України. Селяни кажуть, що за ці роки храм змінився до непізнаваності: оновили купол, покрівлю, переробили вівтар. Священник же запевняє: без парафіян би не впорався.



Раніше у селі щотижня носили допомогу для настоятеля – хто гроші, хто продукти. Нинішній же панотець такого не вітає. Та селяни діляться, що із пожертв прихожан священнику не виходить і мінімалки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Отець– уродженець Горохова. Та правити богослужіння має у двох сусідніх селах. Для цього, розповідає, доводиться прокидатися удосвіта.Про це пише 12 канал Спершу він їде у Марковичі, далі вже – у Квасів. Втім, на обставини не скаржиться, запевняє: для нього усі прихожани важливі.“Кожен священик повинен перейматися долею громади, долею людей, тому що це є своєрідна спільна сім’я. І люди приходять до священика з будь-якими запитаннями”, – каже Вадим Колісник.У селі Квасів отець Вадим вже три роки. Почав служити, коли парафія перейшла до Православної церкви України. Селяни кажуть, що за ці роки храм змінився до непізнаваності: оновили купол, покрівлю, переробили вівтар. Священник же запевняє: без парафіян би не впорався.Раніше у селі щотижня носили допомогу для настоятеля – хто гроші, хто продукти. Нинішній же панотець такого не вітає. Та селяни діляться, що із пожертв прихожан священнику не виходить і мінімалки.

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