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Як живе волинський священник на два села. ВІДЕО

Як живе волинський священник на два села. ВІДЕО
Отець Вадим Колісник – уродженець Горохова. Та правити богослужіння має у двох сусідніх селах. Для цього, розповідає, доводиться прокидатися удосвіта.

Про це пише 12 канал.

Спершу він їде у Марковичі, далі вже – у Квасів. Втім, на обставини не скаржиться, запевняє: для нього усі прихожани важливі.

“Кожен священик повинен перейматися долею громади, долею людей, тому що це є своєрідна спільна сім’я. І люди приходять до священика з будь-якими запитаннями”, – каже Вадим Колісник.

У селі Квасів отець Вадим вже три роки. Почав служити, коли парафія перейшла до Православної церкви України. Селяни кажуть, що за ці роки храм змінився до непізнаваності: оновили купол, покрівлю, переробили вівтар. Священник же запевняє: без парафіян би не впорався.

Раніше у селі щотижня носили допомогу для настоятеля – хто гроші, хто продукти. Нинішній же панотець такого не вітає. Та селяни діляться, що із пожертв прихожан священнику не виходить і мінімалки.

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Теги: Волинь, Горохівщина, священник
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