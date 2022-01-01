У Луцьку пробне ЗНО можна складати щомісяця у школі математики «Піфагорові штани»*

«Піфагорові штани», аби належно підготувати учнів, зменшити рівень стресу перед основною сесією – пробне ЗНО можна складати чи не щомісяця.



Інформаційне агентство ВолиньPost завітало до школи, аби поспілкуватися щодо переваг відвідування приватного закладу в розрізі підготовки до ЗНО та розпитало про прайс комфортного навчання.







Чи є «домашка», онлайн уроки і чи треба виходити до дошки



Власниця та викладачка школи «Піфагорові штани» Антоніна Мозолевська пояснює: математика – наука практична, тож просто послухати вчителя і переглянути записи – недостатньо.



«Домашню роботу задаємо після кожного заняття, проте не говоримо про обов’язкове її виконання та не лякаємо перевіркою. Однак ми мотивуємо та щоразу пояснюємо, що працювати вдома треба, якщо ви націлені на гарний результат», - розповідає пані Антоніна.







Заняття триває 50 хвилин, майже так, як і урок у звичайній школі, але до дошки можна виходити за бажанням.



«Був випадок, коли 8-класник саме у нас подолав страх перед дошкою. Для нього це було справжнє досягнення! Звісно, певний дискомфорт є, бо діти бояться щось зробити не так, до того ж є загроза отримати двійку. А в нас такого немає. Приходиш і тренуєшся», - каже викладачка.



Онлайн-заняття тут теж проводять. Чимало учнів, які навчаються за кордоном – паралельно здобувають освіту і в українських закладах, а отже – готуються до ЗНО.



Переваги навчання у «Піфагорових штанах»





Як мінімум, каже власниця, перевага навчання у приватній школі у тому, що дитина зазвичай самостійно обирає заклад, а відповідно – працюватиме з тим учителем, якого ж сама вподобала і в тих умовах, які їй подобаються. І додає: будь-які приватні заклади зацікавлені в хорошій репутації, а тому докладають максимум зусиль, аби результат був чудовий і задовольнив усі сторони.







«До того ж, ми враховуємо усі побажання щодо графіку та особливостей відвідування. Хтось відвідує заняття у групі, а хтось – індивідуально. Немає переповнених класів з 30-ма людьми. На противагу – мінігрупи, які складаються з 2-4 осіб, де можливо врахувати всі потреби. Сформовані такі групи за рівнем знань», - зазначає Антоніна Мозолевська.



І згодом пояснює: кожен має свої здібності. Хтось навчається на повних 10 балів, хтось на 5-6, а хтось від сили на 3-4. Власне тому діти спершу приходять на пробне заняття, де попередньо оцінюють рівень знань. А відтак, формують групи, які відвідуватимуть діти з приблизно однаковим «стартом».







«Створили таких груп приблизно сім, хоч зазвичай (особливо перед підготовкою до іспитів), діти навчаються індивідуально. Наразі школа налічує 60 учнів», - розповідає власниця «Піфагорових штанів».



Зауважимо, у школі були й поодинокі випадки, коли зверталися дорослі. Банально для того, аби зрозуміти, чи підлеглі, бува, не обманюють у фінансах. Телефонують також і студенти, яким, наприклад, важко розібратися з вищою математикою, теорією ймовірності, зокрема. Тож це ще раз доводить – вчитися ніколи не пізно.



Про підготовку до ЗНО





У школі не просто готують до важливого іспиту, а й надають можливість скласти пробне – кілька разів! Для цього треба



До слова, випробувати свої сили на пробному тестуванні можна вже 26 лютого.



Така «послуга» учням «Піфагорових штанів» вартуватиме 150 гривень, школярам інших навчальних закладів – 250.



Брати участь у тестуванні можуть не лише 11-класники, а й учні 10 класів, що цілком логічно, адже діти починають готуватися заздалегідь. А після отриманих результатів від «пробного» підготовку можна скорегувати. На щось доведеться більше «натиснути», а якийсь матеріал – лише повторити.



«Як і на реальному ЗНО, ми просимо учнів вимкнути телефон. Взяти з собою можна лише ручку та воду. Потім ми роздаємо сертифікаційні зошити, поділені на кілька варіантів. Можливості списати немає у будь-якому випадку, бо в кожному кабінеті сідає лише четверо», - розповідає Антоніна.







На початку пробного тестування дітям обов’язково наголошують про всі правила. Хоч після того вони матимуть кілька хвилин ще раз усе це перечитати. Потім пояснюють, як правильно заповнювати бланки. А на завершення – учням роздаватимуть відповіді, аби ті самостійно перевірили свою роботу. Згодом школярам допоможуть розрахувати кількість балів із 200 можливих.



Викладачка запевняє: пробне ЗНО – це хороший тренажер перед основною сесією. До того ж, добряча частина помилок – через хвилювання чи неуважність. А ці моменти якраз можна «прокачати».







Щодо тривалості підготовки до незалежного оцінювання, власниця «Піфагорових штанів» зазначає: усе залежить від початкового рівня знань, тобто від тієї «бази», з якою дитина прийшла. Якщо рівень знань ще зі школи достатній, то підготуватися можна за рік, а той за пів, але переконує: все індивідуально. Також пані Антоніна нагадує: аби був вдалий результат – працювати треба не лише вчителю.



«У мене був випадок, коли прийшла дівчинка, яка знала математику на 3-4. Але настільки старалась, відпрацювала просто на 120% і в результаті склала на понад 170 балів. Тоді я надзвичайно пишалася нею! Нехай це буде крутим прикладом та мотивацією для тих, хто «не дружить» з наукою. Наполегливість та щоденна самостійна робота – понад усе», - каже власниця школи.







Скільки коштують заняття





У школі діє абонементна система, тобто платити треба за місяць наперед. Тоді для учнів 5-10 класів індивідуальне заняття вартуватиме 250 гривень, підготовка до ЗНО – 300.

Платити можна, звісно, й кожного уроку, але тоді ціна зростає на 20 гривень.



До слова, заняття в маленькій групі коштуватиме лише 150 гривень.







Куди звертатися, аби дізнатися про школу більше



Для більш детальної інформації звертайтеся за телефоном: +38 099 704 66 67

Багато корисного і цікавого можна знайти на сторінці школи «Піфагорові штани»

Адреса школи: місто Луцьк, вулиця Рівненська, 76а.





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Однак ми мотивуємо та щоразу пояснюємо, що працювати вдома треба, якщо ви націлені на гарний результат», - розповідає пані Антоніна.Заняття триває 50 хвилин, майже так, як і урок у звичайній школі, але до дошки можна виходити за бажанням.«Був випадок, коли 8-класник саме у нас подолав страх перед дошкою. Для нього це було справжнє досягнення! Звісно, певний дискомфорт є, бо діти бояться щось зробити не так, до того ж є загроза отримати двійку. А в нас такого немає. Приходиш і тренуєшся», - каже викладачка.Онлайн-заняття тут теж проводять. Чимало учнів, які навчаються за кордоном – паралельно здобувають освіту і в українських закладах, а отже – готуються до ЗНО.Як мінімум, каже власниця, перевага навчання у приватній школі у тому, щозазвичай, а відповідно – працюватиме з тим учителем, якого ж сама вподобала і в тих умовах, які їй подобаються. І додає: будь-які, а тому докладають максимум зусиль, аби результат був чудовий і задовольнив усі сторони.«До того ж,Хтось відвідує заняття у групі, а хтось – індивідуально. Немає переповнених класів з 30-ма людьми. На противагу – мінігрупи, які складаються з 2-4 осіб, де можливо врахувати всі потреби. Сформовані такі групи за рівнем знань», - зазначає Антоніна Мозолевська.І згодом пояснює: кожен має свої здібності. Хтось навчається на повних 10 балів, хтось на 5-6, а хтось від сили на 3-4. Власне тому діти спершу приходять на пробне заняття, де попередньо оцінюють рівень знань. А відтак, формують групи, які відвідуватимуть діти з приблизно однаковим «стартом».«Створили таких груп приблизно сім, хоч зазвичай (особливо перед підготовкою до іспитів), діти навчаються індивідуально. Наразі школа налічує 60 учнів», - розповідає власниця «Піфагорових штанів».Зауважимо, у школі були й поодинокі випадки, коли зверталися дорослі. Банально для того, аби зрозуміти, чи підлеглі, бува, не обманюють у фінансах. Телефонують також і студенти, яким, наприклад, важко розібратися з вищою математикою, теорією ймовірності, зокрема. Тож це ще раз доводить – вчитися ніколи не пізно.У школі не просто готують до важливого іспиту, а й надають можливість скласти пробне – кілька разів! Для цього треба зареєструватися та вибрати зручний час: ранкові чи обідні години.До слова, випробувати свої сили на пробному тестуванні можна вжеТака «послуга»вартуватимеБрати участь у тестуванні можуть не лише 11-класники, а й учні 10 класів, що цілком логічно, адже діти починають готуватися заздалегідь. А після отриманих результатів від «пробного» підготовку можна скорегувати. На щось доведеться більше «натиснути», а якийсь матеріал – лише повторити.«Як і на реальному ЗНО, ми просимо учнів вимкнути телефон. Взяти з собою можна лише ручку та воду. Потім ми роздаємо сертифікаційні зошити, поділені на кілька варіантів. Можливості списати немає у будь-якому випадку, бо в кожному кабінеті сідає лише четверо», - розповідає Антоніна.На початку пробного тестування дітям обов’язково наголошують про всі правила. Хоч після того вони матимуть кілька хвилин ще раз усе це перечитати. Потім пояснюють, як правильно заповнювати бланки. А на завершення – учням роздаватимуть відповіді, аби ті самостійно перевірили свою роботу. Згодом школярам допоможуть розрахувати кількість балів із 200 можливих.Викладачка запевняє: пробне ЗНО – це хороший тренажер перед основною сесією. До того ж, добряча частина помилок – через хвилювання чи неуважність. А ці моменти якраз можна «прокачати».Щодо тривалості підготовки до незалежного оцінювання, власниця «Піфагорових штанів» зазначає: усе залежить від початкового рівня знань, тобто від тієї «бази», з якою дитина прийшла. Якщо рівень знань ще зі школи достатній, то підготуватися можна за рік, а той за пів, але переконує: все індивідуально. Також пані Антоніна нагадує: аби був вдалий результат – працювати треба не лише вчителю.«У мене був випадок, коли прийшла дівчинка, яка знала математику на 3-4. Але настільки старалась, відпрацювала просто на 120% і в результаті склала на понад 170 балів. Тоді я надзвичайно пишалася нею! Нехай це буде крутим прикладом та мотивацією для тих, хто «не дружить» з наукою. Наполегливість та щоденна самостійна робота – понад усе», - каже власниця школи.У школі діє абонементна система, тобто платити треба за місяць наперед. Тоді для учнів 5-10 класівПлатити можна, звісно, й кожного уроку, але тоді ціна зростає на 20 гривень.До слова, заняття в маленькій групі коштуватиме лише 150 гривень.Для більш детальної інформації звертайтеся за телефоном:Багато корисного і цікавого можна знайти на сторінці школи «Піфагорові штани» у Facebook. місто Луцьк, вулиця Рівненська, 76а.

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