У Білорусі через Прип’ять за 6 кілометрів від України перекинули понтонний міст – ЗМІ
Сьогодні, 10:05
За 6,44 кілометра від кордону з Україною через річку Прип’ять у Білорусі розгорнули понтонний міст.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "Мілітарний" та супутникові знімки.
Зазначається, що це територія Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, тобто Чорнобильська зона відчуження.
Розгортання понтонно-мостового парку у такій близькості до українського кордону помітили OSINT дослідники (розвідка на основі відкритих джерел – ред.).
Наразі невідомо, військові Росії чи Білорусі розгорнули цей міст.
15 лютого IntelDoge опублікував у Twitter супутникові знімки з сервісу за координатами 51.5327, 29.86593, на них зображені роботи на грунті з обох сторін річки Прип’ять.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "Мілітарний" та супутникові знімки.
Зазначається, що це територія Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, тобто Чорнобильська зона відчуження.
Розгортання понтонно-мостового парку у такій близькості до українського кордону помітили OSINT дослідники (розвідка на основі відкритих джерел – ред.).
Наразі невідомо, військові Росії чи Білорусі розгорнули цей міст.
15 лютого IntelDoge опублікував у Twitter супутникові знімки з сервісу за координатами 51.5327, 29.86593, на них зображені роботи на грунті з обох сторін річки Прип’ять.
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