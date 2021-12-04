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У Білорусі через Прип’ять за 6 кілометрів від України перекинули понтонний міст – ЗМІ

У Білорусі через Прип’ять за 6 кілометрів від України перекинули понтонний міст – ЗМІ
За 6,44 кілометра від кордону з Україною через річку Прип’ять у Білорусі розгорнули понтонний міст.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "Мілітарний" та супутникові знімки.

Зазначається, що це територія Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, тобто Чорнобильська зона відчуження.

Розгортання понтонно-мостового парку у такій близькості до українського кордону помітили OSINT дослідники (розвідка на основі відкритих джерел – ред.).

Наразі невідомо, військові Росії чи Білорусі розгорнули цей міст.
У Білорусі через Прип’ять за 6 кілометрів від України перекинули понтонний міст – ЗМІ

15 лютого IntelDoge опублікував у Twitter супутникові знімки з сервісу за координатами 51.5327, 29.86593, на них зображені роботи на грунті з обох сторін річки Прип’ять.

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Теги: Україна, Білорусь, понтонний міст
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