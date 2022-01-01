Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 17 лютого
Сьогодні, 10:15
Зранку 17 лютого в ковідному стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 80 пацієнтів.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, під високими потоками кисню перебуває 54 людини, 6 – в реанімації, 6 хворих – у критичному стані, 34 – у важкому. За минулу добу поступили 2 людей, виписали – 22-х, спожили 900 кг кисню, залишалося понад 10,5 тонн кисню.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, під високими потоками кисню перебуває 54 людини, 6 – в реанімації, 6 хворих – у критичному стані, 34 – у важкому. За минулу добу поступили 2 людей, виписали – 22-х, спожили 900 кг кисню, залишалося понад 10,5 тонн кисню.
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