Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 17 лютого





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, під високими потоками кисню перебуває 54 людини, 6 – в реанімації, 6 хворих – у критичному стані, 34 – у важкому. За минулу добу поступили 2 людей, виписали – 22-х, спожили 900 кг кисню, залишалося понад 10,5 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 17 лютого в ковідному стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 80 пацієнтів.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, під високими потоками кисню перебуває 54 людини, 6 – в реанімації, 6 хворих – у критичному стані, 34 – у важкому. За минулу добу поступили 2 людей, виписали – 22-х, спожили 900 кг кисню, залишалося понад 10,5 тонн кисню.

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