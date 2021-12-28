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Заснув за кермом: на Волині водій врізався у бетонний стовп

Заснув за кермом: на Волині водій врізався у бетонний стовп
Сьогодні, 17 лютого, близько 2-ї години ночі патрульні отримали повідомлення про ДТП на автодорозі М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече) поблизу села Сирники.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що 29-річний водій Ford Mondeo заснув за кермом, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бетонний стовп, електроопору, напрямний стовпець, чим пошкодив їх.

На щастя, сам водій не постраждав і від допомоги медиків відмовився.
На керманича склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених порушень.
Заснув за кермом: на Волині водій врізався у бетонний стовп

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Теги: Волинь, ДТП, водій
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