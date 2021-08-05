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У домогосподарстві волинянина знайшли понад 40 незаконно зрізаних колод сосни

У домогосподарстві волинянина знайшли понад 40 незаконно зрізаних колод сосни
Учора, 16 лютого, до поліції Ківерець надійшло повідомлення від охоронця лісу про зрізання десяти сосон невідомими особами.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Слідчо-оперативна група встановила, що деревина знаходиться на території приватного домоволодіння в одному з ближніх сіл. На місці виявили понад 40 колод сосни, які вилучили для встановлення законності їх походження. За цим фактом відомості внесено в ЄРДР за ч.1 ст.246 КК України.
У домогосподарстві волинянина знайшли понад 40 незаконно зрізаних колод сосни

А в Старій Вижівці наряд поліції вчора зупинив мікроавтобус з причепом, в якому були бруси сосни – без документів. Автомобіль з деревиною слідчі вилучили, вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.246 КК України.
У домогосподарстві волинянина знайшли понад 40 незаконно зрізаних колод сосни

За незаконну порубку дерев порушникам загрожує штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
У домогосподарстві волинянина знайшли понад 40 незаконно зрізаних колод сосни

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Теги: Волинь, деревина, поліція
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