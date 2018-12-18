Війська РФ обстріляли Станицю Луганську: влучили в дитячий садок, дві співробітниці отримали контузії. ФОТО





Про це повідомляє



"З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. В результаті застосування терористами важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочка. За попередніми даними двоє цивільних осіб отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття", - зазначили в штабі ООС.



Раніше про цей артобстріл повідомила на своїй сторінці у соцмережі фейсбук Гуманітарна місія "Проліска".



"Сьогодні, 17 лютого, о 09:04 при артобстрілі внаслідок прямого влучення снаряда було пошкоджено будівлю дитячого садка. За попередньою інформацією, дві співробітниці зазнали контузії. На місце події виїхали працівники Державної надзвичайної служби Станиці Луганської", - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 17 лютого війська РФ здійснили артобстріл Станиці Луганської.Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС."З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. В результаті застосування терористами важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочка. За попередніми даними двоє цивільних осіб отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття", - зазначили в штабі ООС.Раніше про цей артобстріл повідомила на своїй сторінці у соцмережі фейсбук Гуманітарна місія "Проліска"."Сьогодні, 17 лютого, о 09:04 при артобстрілі внаслідок прямого влучення снаряда було пошкоджено будівлю дитячого садка. За попередньою інформацією, дві співробітниці зазнали контузії. На місце події виїхали працівники Державної надзвичайної служби Станиці Луганської", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію