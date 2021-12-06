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У Луцьку волонтери наліпили 100 кілограмів вареників для військових на сході. ВІДЕО

У Луцьку волонтери наліпили 100 кілограмів вареників для військових на сході. ВІДЕО
В обласному центрі Волині волонтери наліпили майже 100 кілограмів вареників для українських воїнів на схід. Акцію на підтримку воїнів, до якої долучилося 20 волонтерів, організувала засновниця "сонячної" кав’ярні Лариса Новосад спільно з волонтерським центром "Серце патріота".

Як розповіла Суспільному Лариса Новосад, акцію з приготування домашніх страв для військових у зоні ООС організовують щомісяця другий рік поспіль. Каже: цього разу ліпили вареники з картоплею.

Для таких акцій, каже жінка, гроші не збирають: продукти для приготування вареників приносять волонтери.

"Якщо це картопля, то це ми привозимо з дому, борошно нам доставили "Серце патріота". Сало кожна ґаздиня долучилася і принесла до акції. Тут головне робота, робочі руки", – каже жінка.
У Луцьку волонтери наліпили 100 кілограмів вареників для військових на сході. ВІДЕО

До ліплення вареників долучилися волонтери різних громадських організацій обласного центру. Приходили у вільний час: в обідню пору, після навчання, роботи. Постійною учасницею акції є лучанка, волонтерка Олена Балабаш. Говорить: своїм прикладом показує, як об'єднавшись можна робити добрі справи.
У Луцьку волонтери наліпили 100 кілограмів вареників для військових на сході. ВІДЕО

"Вареники – це частина української культури. Ми це з любов'ю робимо, тим більше сьогодні такий день – день єднання. Любов – це не тільки вишиванка, і гімн, а дії", – зазначила лучанка.

У Луцьку волонтери наліпили 100 кілограмів вареників для військових на сході. ВІДЕО

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Теги: Луцьк, вареники, військові
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