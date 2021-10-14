Волинянин віз через кордон майже 100 кілограмів копченого бочка. ФОТО
Сьогодні, 11:45
Майже центнер контрабандних копченостей виявили військовослужбовці Волинського загону в конструктивних особливостях легкового автомобіля.
Про це інформують у пресслужбі загону.
Автівкою сьогодні вночі, 17 через пункт пропуску «Устилуг» з-за кордону повертався 53-річний волинянин.
Під час прикордонно-митного контролю оглядова група знайшла 99 кілограмів прихованих м'ясопродуктів. Копченим бочком чоловік "нафарширував" панель приладів та запасне колесо автомобіля.
Товар встановленим порядком вилучили співробітники митниці.
Крім того, підприємливий громадянин позбувся і свого «Сітроена», вартістю майже 160 тисяч гривень.
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Про це інформують у пресслужбі загону.
Автівкою сьогодні вночі, 17 через пункт пропуску «Устилуг» з-за кордону повертався 53-річний волинянин.
Під час прикордонно-митного контролю оглядова група знайшла 99 кілограмів прихованих м'ясопродуктів. Копченим бочком чоловік "нафарширував" панель приладів та запасне колесо автомобіля.
Товар встановленим порядком вилучили співробітники митниці.
Крім того, підприємливий громадянин позбувся і свого «Сітроена», вартістю майже 160 тисяч гривень.
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