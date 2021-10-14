Волинянин віз через кордон майже 100 кілограмів копченого бочка. ФОТО





Про це інформують у пресслужбі загону.



Автівкою сьогодні вночі, 17 через пункт пропуску «Устилуг» з-за кордону повертався 53-річний волинянин.



Під час прикордонно-митного контролю оглядова група знайшла 99 кілограмів прихованих м'ясопродуктів. Копченим бочком чоловік "нафарширував" панель приладів та запасне колесо автомобіля.



Товар встановленим порядком вилучили співробітники митниці.



Крім того, підприємливий громадянин позбувся і свого «Сітроена», вартістю майже 160 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже центнер контрабандних копченостей виявили військовослужбовці Волинського загону в конструктивних особливостях легкового автомобіля.Про це інформують у пресслужбі загону.Автівкою сьогодні вночі, 17 через пункт пропуску «Устилуг» з-за кордону повертався 53-річний волинянин.Під час прикордонно-митного контролю оглядова група знайшла 99 кілограмів прихованих м'ясопродуктів. Копченим бочком чоловік "нафарширував" панель приладів та запасне колесо автомобіля.Товар встановленим порядком вилучили співробітники митниці.Крім того, підприємливий громадянин позбувся і свого «Сітроена», вартістю майже 160 тисяч гривень.

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