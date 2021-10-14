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Волинянин віз через кордон майже 100 кілограмів копченого бочка. ФОТО

Волинянин віз через кордон майже 100 кілограмів копченого бочка. ФОТО
Майже центнер контрабандних копченостей виявили військовослужбовці Волинського загону в конструктивних особливостях легкового автомобіля.

Про це інформують у пресслужбі загону.

Автівкою сьогодні вночі, 17 через пункт пропуску «Устилуг» з-за кордону повертався 53-річний волинянин.

Під час прикордонно-митного контролю оглядова група знайшла 99 кілограмів прихованих м'ясопродуктів. Копченим бочком чоловік "нафарширував" панель приладів та запасне колесо автомобіля.

Товар встановленим порядком вилучили співробітники митниці.

Крім того, підприємливий громадянин позбувся і свого «Сітроена», вартістю майже 160 тисяч гривень.

Волинянин віз через кордон майже 100 кілограмів копченого бочка. ФОТО
Волинянин віз через кордон майже 100 кілограмів копченого бочка. ФОТО
Волинянин віз через кордон майже 100 кілограмів копченого бочка. ФОТО
Волинянин віз через кордон майже 100 кілограмів копченого бочка. ФОТО
Волинянин віз через кордон майже 100 кілограмів копченого бочка. ФОТО
Волинянин віз через кордон майже 100 кілограмів копченого бочка. ФОТО
Волинянин віз через кордон майже 100 кілограмів копченого бочка. ФОТО

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Теги: Устилуг, контрабанда, копчений бочок
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