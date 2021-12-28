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У Луцьку в центрі міста – ДТП: зіткнулися два автомобілі

У Луцьку в центрі міста – ДТП: зіткнулися два автомобілі
Вранці 17 лютого у Луцьку трапилася ДТП у центрі міста.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Сьогодні, близько 10-ї ранку, волинські патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Винниченка, що у Луцьку. Заявник також додав, що через вказану автопригоду — ускладнений рух вказаною вулицею.

Поліцейські оперативно прибули на місце події та встановили, що водій Geely не обрав безпечну швидкість руху та дистанцію, в наслідок чого здійснив зіткнення з транспортним засобом ВАЗ.
В автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічні пошкодження.

На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Нині рух вулицею відбувається у звичному режимі.

Зауважують, що у січні 2022 року в області через перевищення безпечної швидкості сталося 82 ДТП, з них 22 із травмованими, в яких 3 особи загинули, а 27 отримали травми.

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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