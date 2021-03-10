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Волинські плавці здобули медалі на чемпіонаті України

Волинські плавці здобули медалі на чемпіонаті України
Волинські плавці на чемпіонаті України з плавання серед молоді та юніорів, що проходить в м. Дніпро привезли додому медалі.

Про це інформують в управлінні молоді та спорту облдержадміністрації.

Іван Гарбарчук на дистанції 100 метрів стилем батерфляй виборов золоту нагороду та вперше виконав норматив МСУ.
Волинські плавці здобули медалі на чемпіонаті України

На цій же дистанції Ілля Ляшук завоював бронзову медаль.

Серед дівчат волинянка Вікторія Бурачок на дистанції 400 метрів вільним стилем посіла четверте місце у турнірній таблиці. А Діана Воробей на дистанції 100 метрів стилем батерфляй стала сьомою.
Волинські плавці здобули медалі на чемпіонаті України
Волинські плавці здобули медалі на чемпіонаті України

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Теги: плавці, Волинь, чемпміонат
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