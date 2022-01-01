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В Україні використовуватимуть ще один препарат для лікування COVID-19

В Україні використовуватимуть ще один препарат для лікування COVID-19
В Україні почнуть використовувати ще одні ліки для амбулаторного лікування COVID-19 — «Паксловід».

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Препарат допущено до екстреного медичного застосування в Україні за результатами проведеної експертизи.

Раніше МОЗ підписав контракт із його виробником препарату — компанією Pfizer — на постачання в Україну 300 тис. курсів «Паксловіду». Зараз узгоджується графік його поставки.

Препарат «Паксловід» призначений для використання у першу чергу для пацієнтів із груп ризику з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого чи середнього ступеня тяжкості до важкого та уникнути госпіталізації.

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Теги: Україна, коронавірус, ліки
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