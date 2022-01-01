В Україні використовуватимуть ще один препарат для лікування COVID-19
Сьогодні, 12:25
В Україні почнуть використовувати ще одні ліки для амбулаторного лікування COVID-19 — «Паксловід».
Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Препарат допущено до екстреного медичного застосування в Україні за результатами проведеної експертизи.
Раніше МОЗ підписав контракт із його виробником препарату — компанією Pfizer — на постачання в Україну 300 тис. курсів «Паксловіду». Зараз узгоджується графік його поставки.
Препарат «Паксловід» призначений для використання у першу чергу для пацієнтів із груп ризику з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого чи середнього ступеня тяжкості до важкого та уникнути госпіталізації.
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Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Препарат допущено до екстреного медичного застосування в Україні за результатами проведеної експертизи.
Раніше МОЗ підписав контракт із його виробником препарату — компанією Pfizer — на постачання в Україну 300 тис. курсів «Паксловіду». Зараз узгоджується графік його поставки.
Препарат «Паксловід» призначений для використання у першу чергу для пацієнтів із груп ризику з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого чи середнього ступеня тяжкості до важкого та уникнути госпіталізації.
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