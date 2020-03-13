У Луцьку Будинок офіцерів хочуть реставрувати: що тут буде через три роки. ВІДЕО





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Та перспективи реставрації близько. Невдовзі тут може з’явитися Музей науки. Та чи слід братися за старе, якщо простіше збудувати нове? Експерти, які повністю обстежили будівлю, стверджують, що так. Крім того, що це архітектурна пам’ятка місцевого значення.



Як же сталося, що таке помпезне приміщення перетворилося на руїну? Повернімося у 1930 рік. Саме тоді звели величну і пафосну будівлю – відділення Польського державного сільськогосподарського банку. Діяв він до 1939 року. Під час Другої світової тут оселилася німецька окупаційна влада, а після війни діяв Будинок офіцерів. У 90-их роках приміщення почали здавати в оренду. Музей, спортзал, більярд, бар, де проводили концерти і дискотеки – тут було що завгодно.



“Свого часу тут була ціла студія звукозапису, приїжджали не лише гурти з Волині, а ще й з Рівного. “От Вінта” записували свої альбоми. Були дискотеки, були КВНи. Зверху вчили грати на гітарі, курси крою і шиття, більярд, було два радіо”, – пригадує лучанин Костянтин Яворський.



Почали покидати приміщення у 2008-му, тоді й почалася велика руйнація. Воно простоювало роками, а у 2016 Міністерство оборони передало будівлю на баланс Міністерства освіти, ті в свою чергу Луцькому національному технічному університету. За першим задумом, тут мав бути навчальний корпус. Не вдалося, найперша причина: відсутність грошей.



Експерти відзначають надійність стін будівлі. Кажуть, що польська цегла досі в гарному стані. Хоча не без проблем: система дощової каналізації не досконала і у місцях, де труби перетинаються, – затікала вода, яка руйнувала стіни. Тож частково їх доведеться відбудувати. Загалом же у планах: очистити від грибка, обробити спецзасобами, зробити відновлювальну штукатурку та оздобити.



Більше попрацювати доведеться над перекриттям. Воно зроблене ще, як то кажуть, за старими законами. При теперішньому навантаженні може не витримати й обвалитися.



Будинок офіцерів складається з головного корпусу, двох по боках і ще одного позаду, де розміщувалася актова зала. Саме він уже зруйнувався. Усередині будинку офіцерів порожньо і дуже холодно. Поряд з автентичними стелями, перилами, сходами – сучасний гіпсокартон і геть недоречні пластикові вікна. Їх встановили роки чотири тому, щоб зберегти приміщення. Правда, вартість їхньої заміни – капля в морі порівняно із загальною сумою. Реставрація будівлі потягне більше 140 мільйонів гривень. Ще біля 80 піде на закупку обладнання. Оновлення відбуватиметься в рамках державного інвестиційного проекту. У ректорки ЛНТУ дуже амбітна ціль – створити інтерактивний простір освіти і науки. Виставкові зали, навчально-дослідницькі центри, лабораторії програмування, нанотехнологій і природничих дисциплін, мехатроніки та робототехніки, конференц-зал та відпочинкові зони.



“В нас технічний університет, наші айтішники будуть обслуговувати все це, будуть мати робочі місця. Це теж додатковий плюс для нашого регіону”, – каже ректорка ЛНТУ Ірина Вахович.



До слова, схожі музеї науки планують відкривати у багатьох містах України. Реалізувати проект у Луцьку планують за три роки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будинок офіцерів – непримітна будівля у центрі Луцька. Багато років простоює і паралельно руйнується. Один корпус уже обвалився, інші їсть грибок. Тож капітальний ремонт уже давно на часі, але досі на це не було грошей.Про це пише 12 канал Та перспективи реставрації близько. Невдовзі тут може з’явитися Музей науки. Та чи слід братися за старе, якщо простіше збудувати нове? Експерти, які повністю обстежили будівлю, стверджують, що так. Крім того, що це архітектурна пам’ятка місцевого значення.Як же сталося, що таке помпезне приміщення перетворилося на руїну? Повернімося у 1930 рік. Саме тоді звели величну і пафосну будівлю – відділення Польського державного сільськогосподарського банку. Діяв він до 1939 року. Під час Другої світової тут оселилася німецька окупаційна влада, а після війни діяв Будинок офіцерів. У 90-их роках приміщення почали здавати в оренду. Музей, спортзал, більярд, бар, де проводили концерти і дискотеки – тут було що завгодно.“Свого часу тут була ціла студія звукозапису, приїжджали не лише гурти з Волині, а ще й з Рівного. “От Вінта” записували свої альбоми. Були дискотеки, були КВНи. Зверху вчили грати на гітарі, курси крою і шиття, більярд, було два радіо”, – пригадує лучанинПочали покидати приміщення у 2008-му, тоді й почалася велика руйнація. Воно простоювало роками, а у 2016 Міністерство оборони передало будівлю на баланс Міністерства освіти, ті в свою чергу Луцькому національному технічному університету. За першим задумом, тут мав бути навчальний корпус. Не вдалося, найперша причина: відсутність грошей.Експерти відзначають надійність стін будівлі. Кажуть, що польська цегла досі в гарному стані. Хоча не без проблем: система дощової каналізації не досконала і у місцях, де труби перетинаються, – затікала вода, яка руйнувала стіни. Тож частково їх доведеться відбудувати. Загалом же у планах: очистити від грибка, обробити спецзасобами, зробити відновлювальну штукатурку та оздобити.Більше попрацювати доведеться над перекриттям. Воно зроблене ще, як то кажуть, за старими законами. При теперішньому навантаженні може не витримати й обвалитися.Будинок офіцерів складається з головного корпусу, двох по боках і ще одного позаду, де розміщувалася актова зала. Саме він уже зруйнувався. Усередині будинку офіцерів порожньо і дуже холодно. Поряд з автентичними стелями, перилами, сходами – сучасний гіпсокартон і геть недоречні пластикові вікна. Їх встановили роки чотири тому, щоб зберегти приміщення. Правда, вартість їхньої заміни – капля в морі порівняно із загальною сумою. Реставрація будівлі потягне більше 140 мільйонів гривень. Ще біля 80 піде на закупку обладнання. Оновлення відбуватиметься в рамках державного інвестиційного проекту. У ректорки ЛНТУ дуже амбітна ціль – створити інтерактивний простір освіти і науки. Виставкові зали, навчально-дослідницькі центри, лабораторії програмування, нанотехнологій і природничих дисциплін, мехатроніки та робототехніки, конференц-зал та відпочинкові зони.“В нас технічний університет, наші айтішники будуть обслуговувати все це, будуть мати робочі місця. Це теж додатковий плюс для нашого регіону”, – каже ректорка ЛНТУДо слова, схожі музеї науки планують відкривати у багатьох містах України. Реалізувати проект у Луцьку планують за три роки.

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