На Волині в бібліотеці загорівся обігрівач: вогонь перекинувся на стільці та штори

На Волині співробітники ДСНС та працівники місцевої пожежної охорони врятували від знищення вогнем сільську бібліотеку.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.17 лютого о 06:41 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в бібліотеці села Велика Яблунька Маневицької селищної громади Камінь-Каширського району.О 06:51 за викликом прибули рятувальники.З’ясувалося, що вогонь виник на другому поверсі – горів обігрівач, полум’я поширилося на два стільці й перекинулося на штори. Вогнеборці оперативно приборкали горіння (локалізували полум’я о 07:02, ліквідували – о 07:14) й запобігли знищенню вогнем стелажів із книгами та поширенню пожежі на сусідні приміщення.На місці події працювали рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі, співробітники місцевої пожежної охорони смт Колки та відомчої пожежної охорони села Сойне.Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при користуванні побутовими електроприладами.