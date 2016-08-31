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У ФК «Волинь» – новий центральний хавбек

У ФК «Волинь» – новий центральний хавбек
У ФК «Волинь» – перше підписання зимового міжсезоння. До команди приєднався Віталій Бойко – центральний півзахисник, який з початку зимових зборів перебував у команді на перегляді та взяв участь в усіх трьох спарингах «Хрестоносців», у одному з яких – проти «Ковеля-Волині» – відзначився забитим голом.

Про це йдеться на сайті клубу.

Віталій Бойко – 24-річний вихованець черкаського футболу. Професійну кар’єру він розпочав у складі «Черкаського Дніпра» (пізніше – «Черкащини»), за яку виступав два з половиною сезону. Після цього виступав за іспанський клуб «Сан-Рафель», а потім повернувся в Україну – до «Минаю», за який виступав і в УПЛ.

Першу частину нинішнього сезону провів у складі кременчуцького «Кременя», у складі якого був ключовим гравцем, провівши 18 матчів (3 голи та 2 асисти).


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Теги: ФК, Волинь, хавбек, центральний хавбек, гравець, футбол, Луцьк
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