У центрі Луцька за 176 мільйонів оновлять спортивну школу





Про це пише



Відповідний тендер з розробкою проектної документації департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації розмістив 11 лютого у системі публічних закупівель «Prozorro».



Зокрема, планується реконструкція будівлі Обласної дитячо-юнацької спортивної школи Волинської обласної ради з добудовую спортивного залу для ігрових видів спорту, що на вулиці Шевченка 3. Очікувана вартість робіт – 176,24 млн грн. Закінчити будівництво та ремонт планують до кінця грудня 2023 року (за умови повного фінансування). Роботи виконуватимуть за державні та кошти місцевого бюджету.



Підрядник має передбачити проектом зміни розмірів поля для волейболу та гандболу. Крім того, планують встановити трибуни телескопічного типу (розсувні) та систему хронометрії, відео трансляцій (з окремою кімнатою обробки інформації). Підрядник має облаштувати систему вентиляції з кондиціонуванням, аудіо систему та необхідний набір приміщень для влаштування «допінг центру».



Крім того, переможець тендеру має спланувати приміщення пресцентру з необхідним набором аудіо та медійного обладнання, роздягальні з душовими, «тренерські кімнати» та комплекс заходів щодо «інклюзивного доступу».



Також проектом мають передбачити ремонт, заміну та влаштування нових покриттів ігрових майданчиків. На покрівлі підрядник має встановити сонячні батереї, та облаштувати приміщення «матері та малюка». Також планується приміщення для харчування відвідувачів (кафе, буфет тощо).



Крім того, підрядник має провести благоустрій території та облаштувати парковки для автомобілів відвідувачів, а також провести ремонт в існуючій будівлі ОДЮСШ.



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій учасниками – 18 березня. Аукціон розпочнеться 26 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку проведуть реконструкцію будівлі Обласної дитячо-юнацької спортивної школи Волинської обласної ради, що на вулиці Шевченка 3, та добудують там спортивний зал для ігрових видів спорту. Крім того, планується облаштування приміщення для харчування відвідувачів та навіть облаштування пресцентру з усім необхідним медійним обладнанням.Про це пише Перший Відповідний тендер з розробкою проектної документації департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації розмістив 11 лютого у системі публічних закупівель «Prozorro».Зокрема, планується реконструкція будівлі Обласної дитячо-юнацької спортивної школи Волинської обласної ради з добудовую спортивного залу для ігрових видів спорту, що на вулиці Шевченка 3. Очікувана вартість робіт – 176,24 млн грн. Закінчити будівництво та ремонт планують до кінця грудня 2023 року (за умови повного фінансування). Роботи виконуватимуть за державні та кошти місцевого бюджету.Підрядник має передбачити проектом зміни розмірів поля для волейболу та гандболу. Крім того, планують встановити трибуни телескопічного типу (розсувні) та систему хронометрії, відео трансляцій (з окремою кімнатою обробки інформації). Підрядник має облаштувати систему вентиляції з кондиціонуванням, аудіо систему та необхідний набір приміщень для влаштування «допінг центру».Крім того, переможець тендеру має спланувати приміщення пресцентру з необхідним набором аудіо та медійного обладнання, роздягальні з душовими, «тренерські кімнати» та комплекс заходів щодо «інклюзивного доступу».Також проектом мають передбачити ремонт, заміну та влаштування нових покриттів ігрових майданчиків. На покрівлі підрядник має встановити сонячні батереї, та облаштувати приміщення «матері та малюка». Також планується приміщення для харчування відвідувачів (кафе, буфет тощо).Крім того, підрядник має провести благоустрій території та облаштувати парковки для автомобілів відвідувачів, а також провести ремонт в існуючій будівлі ОДЮСШ.Кінцевий строк подання тендерних пропозицій учасниками – 18 березня. Аукціон розпочнеться 26 квітня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію