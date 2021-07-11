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На Луганщині бойовики обстріляли ліцей, де перебували 30 учнів. ФОТО

На Луганщині бойовики обстріляли ліцей, де перебували 30 учнів. ФОТО
У Луганській області бойовики обстріляли селище Врубівка, що поблизу Попасної на Луганщині. Один із снарядів влучив у двір Врубівського ліцею.

Про це інформують на фейсбук-сторінці Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації.

"Сьогодні близько 10:25 ранку відбувся обстріл зі сторони тимчасово окупованої території по населеному пункту смт Врубівка, внаслідок чого один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади. На момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу“,- йдеться в повідомленні.

Cтаном на 11:10 8 учнів та 2 співробітника персоналу перебувають в підвальному приміщенні ліцею, решту дітей забрали батьки.

Також зафіксували пряме потрапляння до господарської споруди одного із житлових будинків, пошкоджено приватний будинок по вулиці Центральна. Ушкоджень зазнала комунальна інфраструктура, а саме перебитий газопровід високого тиску На даний час без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

“На місце зафіксувати результати обстрілу прибули представники Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації, Попаснянського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області та відділу поліції № 4 Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, відомо, що противник обстріляв вулиці Цетральну, Первомайську, Юбілейну смт Врубівка із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм.

Раніше сьогодні, 17 лютого, російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська на Луганщині. У результаті застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочка. Двоє цивільних осіб отримали контузії.

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Теги: Луганщина, обстріляли ліцей
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