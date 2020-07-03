Магазин у центрі Луцька продавав вночі алкоголь. ФОТО

У Луцьку виявили продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у заборонений час з 22:00 до 08:00, продавцем магазину «Соняшник» на проспекті Волі.Про це інформують у пресслужбі департаменту муніципальної варти Луцькради.За недотримання рішення Луцької міської ради на громадянку, яка здійснила продаж, склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 6800 до 13600 грн.