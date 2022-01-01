Як покарали винуватців загибелі жінки у ліфті у Луцьку





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Нещасний випадок Олег Левчук та Микола Синюк підписали угоди про винуватість з прокуратурою, у яких визнали себе винними.



Нагадаємо, трагедія сталась 12 вересня 2017 року в одній з багатоповерхівок на проспекті Молоді у Луцьку. 28-річну жінку, яка зайшла до ліфта, затиснуло між кабіною та шахтою підйомника, після чого ліфт почав підійматися. Це призвело до численних травм та, як наслідок, загибелі жінки.



Згідно з висновком експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, на момент трагедії ліфт був несправним та не відповідав вимогам. «Причиною настання 12.09.2017 нещасного випадку зі смертельним наслідком є незадовільний технічний стан ліфту від неналежного технічного обслуговування ліфту працівниками ТОВ «СБРУ «Волиньліфт», які експлуатували ліфт не у відповідності до вимог щодо заборони роботи ліфта з несправними приладами та пристроями безпеки, та діючих посадових та виробничих інструкцій», – йдеться у висновку експерта.



Як зазначається у вироку Луцького міськрайонного суду від 14 лютого, за цією справою судили двох працівників «Волиньліфту»: електромеханіка та майстра дільниці, оскільки саме вони допустили експлуатацію технічно несправного ліфта. 14 лютого вони уклали угоди про винуватість з прокуратурою, у яких визнали себе винними та не заперечували проти призначеного покарання. Суддя Вячеслав Покидюк ці угоди затвердив.



Відтак Олега Левчука та Миколу Синюка визнали винними у порушенні ч.2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель) та призначили їм по року умовно без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двом працівникам «Волиньліфту» дали по року умовно через загибель 28-річної жінки через несправний ліфт в одній з багатоповерхівок Луцька.Про це повідомляє Zaxid.net. Нещасний випадок стався майже п'ять років тому , тоді мешканку багатоповерхівки затиснуло між шахтою та кабіною ліфта, що спричинило смерть. Експертизи довели, що у момент трагедії ліфт був несправним через неналежне обслуговування електромеханіком та майстром дільниці. Обоє працівників «Волиньліфту»тапідписали угоди про винуватість з прокуратурою, у яких визнали себе винними.Нагадаємо, трагедія сталась 12 вересня 2017 року в одній з багатоповерхівок на проспекті Молоді у Луцьку. 28-річну жінку, яка зайшла до ліфта, затиснуло між кабіною та шахтою підйомника, після чого ліфт почав підійматися. Це призвело до численних травм та, як наслідок, загибелі жінки.Згідно з висновком експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, на момент трагедії ліфт був несправним та не відповідав вимогам. «Причиною настання 12.09.2017 нещасного випадку зі смертельним наслідком є незадовільний технічний стан ліфту від неналежного технічного обслуговування ліфту працівниками ТОВ «СБРУ «Волиньліфт», які експлуатували ліфт не у відповідності до вимог щодо заборони роботи ліфта з несправними приладами та пристроями безпеки, та діючих посадових та виробничих інструкцій», – йдеться у висновку експерта.Як зазначається у вироку Луцького міськрайонного суду від 14 лютого, за цією справою судили двох працівників «Волиньліфту»: електромеханіка та майстра дільниці, оскільки саме вони допустили експлуатацію технічно несправного ліфта. 14 лютого вони уклали угоди про винуватість з прокуратурою, у яких визнали себе винними та не заперечували проти призначеного покарання. Суддя Вячеслав Покидюк ці угоди затвердив.Відтак Олега Левчука та Миколу Синюка визнали винними у порушенні ч.2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель) та призначили їм по року умовно без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

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