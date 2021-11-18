У проголошений рік УПА на Волині планують провести п’ять фестивалів
Сьогодні, 14:40
До відзначення 80-ої річниці заснування Української повстанської армії на Волині планують організувати п'ять фестивалів.
Про це інформує Суспільне.
Згідно з рішенням оргкомітету облради, у проголошений Рік УПА на Волині планують провести такі фестивалі:
У травні в селищі Колки відбудеться фестиваль повстанського духу "Колківська народна республіка – предтеча незалежної України".
Наприкінці липня на Турійщині заплановано обласний фестиваль повстанської пісні "Вовчак – Волинська січ".
У вересні в селі Новий Загорів, що в Локачинській територіальній громаді буде обласний фестиваль повстанських і стрілецьких пісень "За волю України".
В селі Липне, що в Цуманській громаді, у вересні проведуть традиційний патріотичний фестиваль "Криївка перця".
Відзначення річниці УПА завершиться в Луцьку 14 жовтня всеукраїнським фестивалем повстанської пісні "За Україну! За її волю!".
Під час фестивалю у селі Новий Загорів буде реконструкція бою воїнів УПА, а в Колках організують "Фотосушку" – виставку світлин часів УПА.
Фестивалі фінансуватимуться за кошти бюджетів місцевих громад, де вони будуть відбуватися. Також члени оргкомітету рекомендували керівникам громад упорядкувати поховання та пам’ятні місця, пов’язані з історією Української повстанської армії.
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Про це інформує Суспільне.
Згідно з рішенням оргкомітету облради, у проголошений Рік УПА на Волині планують провести такі фестивалі:
У травні в селищі Колки відбудеться фестиваль повстанського духу "Колківська народна республіка – предтеча незалежної України".
Наприкінці липня на Турійщині заплановано обласний фестиваль повстанської пісні "Вовчак – Волинська січ".
У вересні в селі Новий Загорів, що в Локачинській територіальній громаді буде обласний фестиваль повстанських і стрілецьких пісень "За волю України".
В селі Липне, що в Цуманській громаді, у вересні проведуть традиційний патріотичний фестиваль "Криївка перця".
Відзначення річниці УПА завершиться в Луцьку 14 жовтня всеукраїнським фестивалем повстанської пісні "За Україну! За її волю!".
Під час фестивалю у селі Новий Загорів буде реконструкція бою воїнів УПА, а в Колках організують "Фотосушку" – виставку світлин часів УПА.
Фестивалі фінансуватимуться за кошти бюджетів місцевих громад, де вони будуть відбуватися. Також члени оргкомітету рекомендували керівникам громад упорядкувати поховання та пам’ятні місця, пов’язані з історією Української повстанської армії.
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