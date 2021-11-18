У проголошений рік УПА на Волині планують провести п’ять фестивалів





Про це інформує



Згідно з рішенням оргкомітету облради, у проголошений Рік УПА на Волині планують провести такі фестивалі:



У травні в селищі Колки відбудеться фестиваль повстанського духу "Колківська народна республіка – предтеча незалежної України".



Наприкінці липня на Турійщині заплановано обласний фестиваль повстанської пісні "Вовчак – Волинська січ".



У вересні в селі Новий Загорів, що в Локачинській територіальній громаді буде обласний фестиваль повстанських і стрілецьких пісень "За волю України".



В селі Липне, що в Цуманській громаді, у вересні проведуть традиційний патріотичний фестиваль "Криївка перця".



Відзначення річниці УПА завершиться в Луцьку 14 жовтня всеукраїнським фестивалем повстанської пісні "За Україну! За її волю!".



Під час фестивалю у селі Новий Загорів буде реконструкція бою воїнів УПА, а в Колках організують "Фотосушку" – виставку світлин часів УПА.



Фестивалі фінансуватимуться за кошти бюджетів місцевих громад, де вони будуть відбуватися. Також члени оргкомітету рекомендували керівникам громад упорядкувати поховання та пам’ятні місця, пов’язані з історією Української повстанської армії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До відзначення 80-ої річниці заснування Української повстанської армії на Волині планують організувати п'ять фестивалів.Про це інформує Суспільне. Згідно з рішенням оргкомітету облради, у проголошений Рік УПА на Волині планують провести такі фестивалі:У травні в селищі Колки відбудеться фестиваль повстанського духу "Колківська народна республіка – предтеча незалежної України".Наприкінці липня на Турійщині заплановано обласний фестиваль повстанської пісні "Вовчак – Волинська січ".У вересні в селі Новий Загорів, що в Локачинській територіальній громаді буде обласний фестиваль повстанських і стрілецьких пісень "За волю України".В селі Липне, що в Цуманській громаді, у вересні проведуть традиційний патріотичний фестиваль "Криївка перця".Відзначення річниці УПА завершиться в Луцьку 14 жовтня всеукраїнським фестивалем повстанської пісні "За Україну! За її волю!".Під час фестивалю у селі Новий Загорів буде реконструкція бою воїнів УПА, а в Колках організують "Фотосушку" – виставку світлин часів УПА.Фестивалі фінансуватимуться за кошти бюджетів місцевих громад, де вони будуть відбуватися. Також члени оргкомітету рекомендували керівникам громад упорядкувати поховання та пам’ятні місця, пов’язані з історією Української повстанської армії.

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