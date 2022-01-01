вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинь отримала першу партію препарату «Молнупіравір»

Волинь отримала першу партію препарату «Молнупіравір»
На Волинь доправили 839 коробок препарату "Молнупіравіру", який призначений для лікування коронавірусу та запобіганню важких наслідків COVID-19.

Про це Суспільному розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух.

У кожній коробці "Молнупіравіру" – 40 капсул. Всього в область надійшло 33 560 капсул по 200 мг кожна.

Наразі партія "Молнупіравіру" зберігається на спеціальній медичній базі у Луцьку. Зі слів Юрія Легкодуха, в ОДА вже підготували наказ про розподіл лікарського засобу між медичними установами області. Загалом капсули будуть розподілені між 29 медичними закладами області.

"Ліки отримають всі заклади комунальної та некомунальної власності первинної медичної допомоги, які мають підписаний пакет з НСЗУ", – зазначив керівник обласного управління охорони здоров'я.

Найбільше, 2 760 капсул, отримає Медичне об'єднання Луцької міської тергромади. Ще по дві тисячі капсул мають доправити у Володимир-Волинський та Нововолинський центри первинної медико-санітарної допомоги і Ковельське медичне об'єднання.

Як розповів Юрій Легкодух для пацієнтів ліки будуть безплатними. Розпоряджатимуться ними сімейні лікарі, які працюють у поліклініках та амбулаторіях. Препарат насамперед призначатимуть пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити їх від важкого перебігу хвороби.

"Є стандарти, є покази, є протипокази. Коли людина приходить до свого сімейного лікаря, він буде визначати потрібен цей препарат пацієнту чи ні", – сказав очільник управління охорони здоров'я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Молнупіравір, таблетки, коронавірус, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинянина напали та пограбували у під'їзді будинку. ФОТО
Сьогодні, 15:19
Суспільне запропонує Kalush Orchestra представити Україну на «Євробаченні-2022»
Сьогодні, 15:11
Волинь отримала першу партію препарату «Молнупіравір»
Сьогодні, 14:54
У проголошений рік УПА на Волині планують провести п’ять фестивалів
Сьогодні, 14:40
Як покарали винуватців загибелі жінки у ліфті у Луцьку
Сьогодні, 14:17
Схожі новини
5 лютого в Україну прибудуть перші ліки від COVID-19 5 лютого в Україну прибудуть перші ліки від COVID-19
02 лютий, 21:38
На Волині за добу 1062 людини захворіли на коронавірус, дев`ятеро – померли На Волині за добу 1062 людини захворіли на коронавірус, дев`ятеро – померли
Сьогодні, 09:27
На Волині виявили понад тисячу нових хворих на коронавірус за добу, 13 людей померли На Волині виявили понад тисячу нових хворих на коронавірус за добу, 13 людей померли
16 лютий, 09:27
На Волині виявили понад тисячу хворих на коронавірус за добу, 15 людей померли На Волині виявили понад тисячу хворих на коронавірус за добу, 15 людей померли
15 лютий, 09:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Весняний авітаміноз: як не переборщити з вітамінами?*
Сьогодні, 11:30
 1
На волинянина напали та пограбували у під'їзді будинку. ФОТО
Сьогодні, 15:19
 0
Суспільне запропонує Kalush Orchestra представити Україну на «Євробаченні-2022»
Сьогодні, 15:11
 0
Волинь отримала першу партію препарату «Молнупіравір»
Сьогодні, 14:54
 0
У проголошений рік УПА на Волині планують провести п’ять фестивалів
Сьогодні, 14:40
 0
Медіа
відео
1/8